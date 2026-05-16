Por Redacción |

Otra noche de 'Tu cara me suena', otra noche de grandes éxitos reevaluados. La quinta gala de la temporada 13 ha sido espectacular como viene a ser tradición cada semana, y los resultados al final hablan solos. Será difícil olvidar algunas de las actuaciones que hemos podido ver en la noche.

La nota de la noche la dio J Kbello, que subió al escenario muy seguro de sí mismo personificando al mítico Sergio Dalma. Bordó su versión de Esa chica es mía, que aunque bien reconoció que tenía aspectos problemáticos, seguía siendo una canción que admitió que admiraba.

El jurado le dio la razón y fue unánime con ello. Àngel Llàcer se lanzó a ver el primero en derretirse en halagos: "Deja de hacer las cosas tan perfectas, por favor, porque los humanos también tenemos derecho a sentirnos bien. Es que es flipante lo que haces, de verdad". De hecho fue más alto: "Cada X años aparece alguien como tú en este programa, de verdad te lo digo. Eres de los mejores concursantes en la historia de este programa, y te lo digo de corazón."

Para todos los públicos

Una de las actuaciones más esperadas de la noche era la encargada a María Parrado , que debía traer al escenario a las HUNTR/X de ''. La estrella se vistió de Rumi, una de sus tres integrantes, e hizo el esfuerzo adicional de no sólo cantar "" en inglés, sino con secciones en las que cantó la versión original en coreano. Tras terminar su interpretación le dedicó la noche a los niños que vieran el programa, pues se sentía unida a las películas animadas desde que también interpretó aen una gala anterior.

J Kbello en la quinta gala de 'Tu cara me suena 13'

Leonor Lavado, por su parte, tuvo un reto particular con el Training VIP que le había sido asignado. La diva Norma Duval le ayudó a convertirse en ella misma en el escenario, y clavó su trabajo con miles de aplausos. De hecho, Florentino le dio su doce de la noche en el acto.

Otro destacado fue Jesulín de Ubrique, que se vino arriba cuando le tocó entrar a plató a cantar Torero como la célebre. Levantó el ánimo del jurado, el público y el de todos con una actuación electrizante. Chenoa lo tuvo claro: sus doce puntos irían a él.

Noche fantástica

Alguien que dio mucho la noche, aunque no por su momento bajo el foco, fue Aníbal Gómez. El humorista tenía claro que había que añadir su propio tono con su papel de Georgie Dann y tomó su legado para hacer cantar al público más de una vez la mítica La Barbacoa, que no fue para nada el cargo que tuvo en el escenario pero es lo que más permeó en la gala.

El reto para el bueno de Martín Savi era de los especiales. Su reto consistiría con un Original y copia ¡doble! Y con la cabeza clara se subió con Marc Anthony y Gente de Zona para cantar La gozadera. La interpretación subió la la temperatura del plató en varios grados con el espíritu latino que desprendían.

Igual algo más floja estuvo Soledad Giménez, que nos trajó el clásico 'María' de Blondie, al que le faltó algo, un factor X. Paula Koops remató la temperatura con su interpretación de Nathy Peluso, papel que disfrutó absolutamente.

Cristina Castaño en la quinta gala de 'Tu cara me suena 13'

Invitados y victoria

La sorpresa absoluta de la noche estuvo tras las actuaciones de todos los concurstantes: Mayo llegó como estrella invitada, y robó el corazón del jurado que esperan, de corazón, que regrese para 'Tu cara me suena 14'.

Cristina Castaño, pese al gran nivel que hubo en la gala por parte de sus compañeros, se llevó la corona de la noche: nos dio una buena noche con su interpretación de Rigoberta Bandini que nos robó el corazón. Convenció sobre todo al público, que le dio los doce puntos por completo y la catapultó a lo más alto de la clasificación semanal.