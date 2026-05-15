Por Redacción |

La última gala de 'Supervivientes' marcó un antes y un después en la edición con la esperada unificación de los equipos. Después de semanas divididos entre Playa Derrota y Playa Victoria, todos los supervivientes pasaron a convivir juntos en Playa Victoria, que a partir de ese momento pasó a denominarse Playa Conquista, iniciando así una nueva etapa en el reality.

El cambio también afectó directamente a las nominaciones. A partir de ahora, todos los concursantes se pueden votar entre sí, algo que ya provocó una de las listas más potentes de las últimas semanas. La única que quedó fuera de peligro fue Ivonne Reyes, que consiguió hacerse con el collar de líder después de imponerse en el juego de la noche.

La gala también estuvo marcada por una despedida especialmente complicada. Almudena Porras se mostró completamente rota tras convertirse en la expulsada definitiva de la semana y reconoció lo importante que había sido para ella esta experiencia en Honduras. Antes de abandonar la aventura, la concursante todavía tenía una última decisión que tomar: entregar un punto de nominación extra a uno de sus compañeros. Después de muchas dudas y casi al límite de tiempo ante el mosqueo del presentador, Almudena terminó decantándose por Gerard Arias, una decisión que finalmente no acabaría teniendo peso en el resultado final de las nominaciones.

Almudena fue la expulsada de la noche en 'Supervivientes 2026'

Ivonne Reyes nomina directamente a Gerard Arias ante la sorpresa de todos

Una vez finalizadas las votaciones del grupo, Jorge Javier Vázquez comunicó a los concursantes quiénes eran los primeros nominados de la noche: "Tenemos tres nominados de grupo: Aratz, también Alvar y Claudia". De esta forma, Aratz Lakuntza, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Claudia Chacón quedaban automáticamente expuestos a la decisión de la audiencia.

Sin embargo, todavía faltaba por conocerse la nominación directa del líder. Como ganadora del juego, Ivonne Reyes tuvo que escoger el cuarto nombre de la lista y terminó señalando a Gerard Arias, completando así una ronda de nominaciones especialmente potente.

El resultado sorprendió incluso al propio presentador, que reaccionó asegurando: "Pedazo de semana vamos a vivir en 'Supervivientes'". María Lamela también destacó lo abierta que queda la expulsión y apuntó: "Muy emocionante esta nominación".

Finalmente pues, los nominados definitivos de la semana son Aratz Lakunza, Alvar Seguí, Claudia Chacón y Gerard Arias. Una lista que dará forma a la próxima semana de convivencia en Playa Conquista tras la unificación.