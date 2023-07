Sandra Barneda ya promociona el estreno de 'La última noche' en Telecinco

Mediaset |

Antena 3 y Telecinco han jugado sus cartas en la noche del viernes. Por un lado, la cadena de Atresmedia respondió a la despedida de 'Viernes deluxe' el 14 de julio con un refrito de 'Tu cara me suena' y, una semana después, la competencia ha hecho el mismo movimiento. En vez de brindar una nueva propuesta, Mediaset optó por un collage de momentos destacados del longevo formato, protegiendo así a cualquier estreno de la gran final del talent musical.

Así pues, el programa llamado a ocupar el espacio del 'Deluxe', 'La última noche', aún no ha tenido la oportunidad de llegar a nuestras pantallas. Aun así, desde el grupo de comunicación se insiste en su promoción, y ya se muestra a Sandra Barneda intentando convencer al público de darle una oportunidad a esta aventura nocturna. "La última noche la quiero pasar con amigos, con alegría y mucha diversión. Quiero que sea una noche muy especial. La mejor que puedas imaginar", expresa la presentadora y escritora.

No obstante, el vídeo no aporta una fecha concreta de estreno, sino un abstracto "muy pronto" que no aclara si el desembarco se producirá finalmente el viernes 28 de julio. Llegue cuando llegue, 'La última noche' entrelazará temas de actualidad con ingentes dosis de entretenimiento.