Sonsoles Ónega presenta 'Lo tenemos que hablar', un especial sobre el consumo del porno

Atresmedia |

Desde su llegada a Atresmedia en 2022, Sonsoles Ónega se ha convertido en una de las grandes presentadoras de Antena 3. Tras coger las riendas de formatos como 'Y ahora, Sonsoles' y 'Hablando en plata', el grupo de comunicación vuelve a confiar en ella para que se ponga al frente de un programa. La presentadora madrileña se pondrá al frente de un especial informativo llamado 'Lo tenemos que hablar'.

Este proyecto de Antena 3 ya cuenta con un vídeo promocional en el que se anuncia que 'Lo tenemos que hablar" tratará uno de los grandes problemas sociales, el consumo de la pornografía en menores de edad. "Los datos son escalofriantes, uno de cada cuatro niños menores de 12 años ha tenido o tiene acceso al porno", explica Sonsoles Ónega en la promo del programa.

En 'Lo tenemos que hablar', la presentadora no estará sola, sino que estará acompañada por expertos que la ayudarán analizar esta realidad. "Están utilizando la pornografía como un tutorial", asegura uno de los especialistas. Además, otra de las personas especializadas en la materia afirma que los menores "no se dan cuenta de que lo que están viendo es ficción". Para ver este especial, en el que también se tratará el asunto de las manadas, hay que esperar, puesto que no hay fecha de estreno oficial.