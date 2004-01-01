Steve Carell vuelve a la universidad en el tráiler de 'Rooster', la nueva comedia de HBO Max

HBO Max |

HBO ha anunciado otro lanzamiento que formará parte de su segunda oleada de estrenos del año. Tras fijar el regreso de 'Euphoria' y el debut de 'DTF St. Louis', la cadena de pago ha confirmado que la comedia 'Rooster' verá la luz el 8 de marzo en Estados Unidos, mientras que a España llegará el lunes 9 de marzo de la mano de HBO Max.

Además de ubicar esa cita en el calendario, también se ha lanzado un tráiler que se centra especialmente en el personaje interpretado por Steve Carell, un novelista que tiene una complicada relación con su hija, quien ha sufrido una dolorosa ruptura. Debido a ese terremoto sentimental, el protagonista, al cual llaman Rooster por el nombre del personaje de sus libros, regresa a un campus universitario donde transcurrirá la ficción.

El reparto de 'Rooster' también está formado por Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai, que se entregarán al espíritu universitario desde sus diferentes roles. Por su parte, los encargados de crear la serie han sido Bill Lawrence y Matt Tarses, que ya habían colaborado en 'Mono malo' y la extensa 'Scrubs'. Además, Lawrence ha sido uno de los responsables de 'Ted Lasso'.