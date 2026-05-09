Por Diego López |

Alba Carrillo ha vuelto a demostrar que a sinceridad y espontaneidad no le gana nadie. La colaboradora ha publicado en sus redes sociales un vídeo de cómo se daba la vuelta en coche a casa mientras se dirigía hacia las instalaciones de RTVE en Prado del Rey para participar este sábado en 'D Corazón'.

"Sabía que me iba a costar caro", comienza Carrillo su mensaje añadiendo que "yo soy como soy". "A mi no me va a llamar nadie la atención por decir cosas que son más verdad que un santo", prosigue. "Y más en una televisión pública, socialista".

"No voy a permitir que ni Macarena Rey (CEO de Shine Iberia, productora de 'MasterChef') ni nadie me llame al orden por decir cosas sobre los impuestos. Me da igual. Si me quedo sin trabajo estoy encantada, porque es la puñetera verdad". "A mí no me amordazan por cuatro perras", sentencia.

Carrillo se refiere, en concreto, a unas declaraciones que ella misma realizó en el programa que presenta en TEN, 'El sótano'. En él,. También afeó a Ofelia Hentschel, concursante de la novena edición que ha criticado el pago de impuestos.

De postre, la presentadora ha querido mandar también un mensaje a los que le dicen que se está beneficiando en exceso de los contratos de la televisión pública como en 'Hasta el fin del mundo': "¿Con Cristina Cifuentes? Menudo regalo. Menudo regalo. Y le he llevado tres meses la puta mochila en la chepa. ¿Qué os tengo que dar encima las gracias? Anda a la mierda. Besos".

El abandono, a priori temporal, de 'D Corazón', sería por voluntad de la propia Carrillo tras la llamada recibida, y no obligada por RTVE.

'MasterChef', un intocable de TVE

Lo cierto es que las palabras de Carrillo se suman a una larga lista de polémicas con el formato de Shine Iberia y RTVE. Especialmente duras han sido las críticas de ciertos famosos sobre el trato recibido por el programa (Patricia Conde llegó a acusar a varios compañeros de drogarse durante la grabación del programa), sobre todo tras la muerte de Verónica Forqué.

Pero para la cadena pública tanto 'MasterChef' como su productora parecen imprescindibles en la parrilla. No en vano, Shine Iberia fue en 2025 la mayor adjudicataria de contratos de RTVE con un total de 38,6 millones de euros, de los cuales 17,3 millones corresponden a 'MasterChef Celebrity', otros 7,2 millones a 'DecoMasters' y 6,3 millones más para 'Maestros de la costura Celebrity', todos ellos producidos por Shine. Es prácticamente el doble que la segunda productora que más ingresó, Bambú, que cobró 20,2 millones, sobre todo por 'La promesa'.