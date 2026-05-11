Noche completamente atípica en las cadenas temáticas TDT marcada por la celebración del FC Barcelona como campeón de Liga. El especial seguimiento deportivo impulsa a 'El Chiringuito de Jugones' en Mega hasta la primera posición de lo más visto del día con un excelente 6,7% de cuota de pantalla y cerca de 300.000 espectadores ya entrada la madrugada, firmando uno de sus mejores resultados de la temporada.
La segunda plaza es para 'Control de fronteras: España' en DMax, que alcanza un sólido 3,2% y 291.000 telespectadores, mientras que el tercer puesto lo ocupa la película "Persecución mortal" en TRECE, con un 2,4% de share y 280.000 seguidores.
En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera la jornada con un 2,3% de cuota de pantalla, impulsada principalmente por el buen rendimiento de la serie 'Will Trent'. Muy cerca se sitúa TRECE, que logra la segunda posición con un 2,1%, seguida por DMax, que alcanza un 2% de share diario.
La cuarta plaza es para FDF
, con un 1,9%
, mientras que Mega
consigue escalar hasta el quinto puesto gracias al efecto del fútbol y el rendimiento de 'El Chiringuito'
, firmando un 1,8% de cuota media diaria
.
Ranking cadenas TDT Domingo, 10 de Mayo de 2026
2,3%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
Ranking programas TDT Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
297.000
6,7%
Control de fronteras: España
19:47
20:11
291.000
3,2%
Cine Persecución mortal (1993)
22:15
23:59
280.000
2,4%
Will Trent, agente especial Soy un tío muy ...
22:22
23:11
275.000
2,2%
Cine Caza salvaje
18:57
20:42
267.000
2,9%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
267.000
3,0%
Will tTent, agente especial
21:24
22:22
267.000
2,1%
Control de fronteras: España
20:11
20:32
261.000
2,7%
Tu cine El guardaespaldas de la primera ...
20:42
22:15
254.000
2,1%
Control de carreteras
23:26
23:48
251.000
2,5%
Ranking Energy (2,3%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Will Trent, agente especial Soy un tío muy ...
22:22
23:11
275.000
2,2%
Will tTent, agente especial
21:24
22:22
267.000
2,1%
The Rookie
23:11
24:07
231.000
2,3%
The Rookie
20:23
21:24
228.000
2,1%
The Rookie Bajas
19:42
20:23
204.000
2,2%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Persecución mortal (1993)
22:15
23:59
280.000
2,4%
Cine Caza salvaje
18:57
20:42
267.000
2,9%
Tu cine El guardaespaldas de la primera ...
20:42
22:15
254.000
2,1%
Viva el cine español.tv Venta de vargas
17:15
18:57
219.000
2,4%
Viva el cine español.tv Estrella de sierra ...
15:29
17:15
211.000
2,2%
Ranking DMAX (2,0%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de fronteras: España
19:47
20:11
291.000
3,2%
Control de fronteras: España
20:11
20:32
261.000
2,7%
Control de carreteras
23:26
23:48
251.000
2,5%
Control de carreteras
22:29
22:51
248.000
1,9%
Control de carreteras
22:00
22:22
245.000
1,9%
Ranking FDF (1,9%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ...
21:06
22:55
227.000
1,8%
Cine Stormbreaker
22:55
24:38
187.000
2,0%
El pueblo
17:58
19:24
161.000
1,8%
La que se avecina Un anabolicachas,un radar ...
13:54
15:59
155.000
1,8%
La que se avecina Un mayorista filantropo,un ...
19:24
21:06
154.000
1,6%
Ranking Mega (España) (1,8%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
297.000
6,7%
El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ...
23:45
24:00
267.000
3,0%
Batalla de restaurantes
22:21
23:44
238.000
2,0%
Batalla de restaurantes
20:59
22:21
197.000
1,6%
¿Quién da más?
15:30
15:58
166.000
1,7%
Ranking Neox (1,7%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:57
15:24
247.000
2,6%
Los Simpson
14:31
14:57
234.000
2,7%
Cine Agentes 355
15:25
17:48
223.000
2,4%
Los Simpson
14:05
14:31
186.000
2,5%
Cine Memoria letal
22:03
24:30
174.000
1,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
D.reg(fin de semana 24h:en directo) Angel victor ...
13:54
13:59
199.000
3,1%
Fin de semana 24h:en directo Monica garcia-angel ...
12:59
13:15
188.000
3,8%
D.reg(fin de semana 24h)
13:17
14:55
184.000
2,6%
Fin de semana 24h:en directo Los pasajeros ...
12:49
12:56
177.000
3,8%
Teled. fin semana 1
14:57
15:44
151.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico La digue
22:00
22:59
215.000
1,7%
Crimen en el paraíso
21:00
22:00
193.000
1,6%
Crimen en el trópico Corps de garde
22:59
24:01
174.000
1,7%
Crimen en el paraíso
10:28
21:00
119.000
1,6%
Crimen en el pacifico Drama en las redes
24:01
24:58
97.000
1,5%
Ranking Divinity (1,4%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Jennifer y david
20:20
21:20
163.000
1,5%
La casa de mis sueños Katie y mark
19:29
20:20
137.000
1,5%
Tu casa a juicio
13:11
14:00
131.000
2,3%
La casa de mis sueños Jana y larry
18:45
19:29
126.000
1,5%
Tu casa a juicio
12:17
13:11
125.000
2,8%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Skyline
22:05
23:34
193.000
1,6%
Cine En busca del palacio dorado
17:44
19:31
182.000
2,1%
Cine La leyenda del gigante de la ...
15:40
17:44
169.000
1,8%
Cine Rob roy(la pasion de un rebelde)
19:31
22:05
143.000
1,3%
Cine El jefe.the man
14:16
15:40
90.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,2%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La isla misteriosa de julio verne
16:25
17:49
154.000
1,6%
Cine El ultimo superviviente(2021)
20:41
22:05
153.000
1,3%
Cine La isla misteriosa de julio verne(2 ...
17:49
19:10
142.000
1,6%
Cine El virtuoso
22:05
23:49
131.000
1,1%
Cine Prisioneros del sol
15:01
16:25
131.000
1,4%
Ranking Nova (1,1%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:18
22:00
183.000
1,5%
La tormenta
20:17
21:18
169.000
1,6%
La tormenta
19:25
20:17
122.000
1,3%
Vera Dentro
22:01
23:54
111.000
0,9%
Me atrevo a amarte
14:05
18:00
99.000
1,1%
Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra.emma:clinica dermatologica
21:22
22:11
122.000
1,0%
Dra.emma:clinica dermatologica
23:10
24:05
112.000
1,1%
Dra.emma:clinica dermatologica
22:11
23:10
108.000
0,9%
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:29
21:22
107.000
1,1%
Mi casa soñada
14:30
14:54
92.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,0%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio:solo resumenes
23:17
23:54
231.000
2,3%
Estudio estadio:el debate
23:54
25:00
121.000
1,8%
Estudio estadio:la jornada
20:48
23:17
113.000
0,9%
Fútbol:liga española femenino ...
17:00
18:59
112.000
1,2%
Baloncesto:liga femenino Uni girona club de ...
19:01
20:44
99.000
1,1%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
16:42
16:49
142.000
1,5%
Cine Madagascar 2
15:25
16:42
126.000
1,3%
Bluey
16:49
16:56
122.000
1,3%
Bluey
10:38
10:46
111.000
3,1%
Superkitties:su-perr recargados
16:57
17:08
110.000
1,2%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
17:53
18:50
99.000
1,1%
Caso cerrado
16:56
17:53
92.000
1,0%
Durmiendo con la muerte Terrores nocturnos
23:30
24:27
77.000
0,9%
Caso cerrado
15:53
16:56
74.000
0,8%
Caso cerrado
14:45
15:53
71.000
0,8%
Ranking Boing (0,6%) - Domingo, 10 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
10:59
11:10
91.000
2,4%
El asombroso mundo de Gumball
11:25
11:36
89.000
2,2%
El show de tom y jerry
18:53
19:00
88.000
1,0%
El asombroso mundo de Gumball
11:36
11:47
85.000
2,2%
El maravillosamente extraño mundo de gumball ...
11:10
11:21
82.000
2,1%