Por Redacción |

Noche completamente atípica en las cadenas temáticas TDT marcada por la celebración del FC Barcelona como campeón de Liga. El especial seguimiento deportivo impulsa a 'El Chiringuito de Jugones' en Mega hasta la primera posición de lo más visto del día con un excelente 6,7% de cuota de pantalla y cerca de 300.000 espectadores ya entrada la madrugada, firmando uno de sus mejores resultados de la temporada.

La segunda plaza es para 'Control de fronteras: España' en DMax, que alcanza un sólido 3,2% y 291.000 telespectadores, mientras que el tercer puesto lo ocupa la película "Persecución mortal" en TRECE, con un 2,4% de share y 280.000 seguidores.

En cuanto al ranking diario de cadenas, Energy lidera la jornada con un 2,3% de cuota de pantalla, impulsada principalmente por el buen rendimiento de la serie 'Will Trent'. Muy cerca se sitúa TRECE, que logra la segunda posición con un 2,1%, seguida por DMax, que alcanza un 2% de share diario.

Ranking cadenas TDT Domingo, 10 de Mayo de 2026 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% Ranking programas TDT Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 297.000 6,7% Control de fronteras: España 19:47 20:11 291.000 3,2% Cine Persecución mortal (1993) 22:15 23:59 280.000 2,4% Will Trent, agente especial Soy un tío muy ... 22:22 23:11 275.000 2,2% Cine Caza salvaje 18:57 20:42 267.000 2,9% El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ... 23:45 24:00 267.000 3,0% Will tTent, agente especial 21:24 22:22 267.000 2,1% Control de fronteras: España 20:11 20:32 261.000 2,7% Tu cine El guardaespaldas de la primera ... 20:42 22:15 254.000 2,1% Control de carreteras 23:26 23:48 251.000 2,5% Ranking Energy ( 2,3% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Will Trent, agente especial Soy un tío muy ... 22:22 23:11 275.000 2,2% Will tTent, agente especial 21:24 22:22 267.000 2,1% The Rookie 23:11 24:07 231.000 2,3% The Rookie 20:23 21:24 228.000 2,1% The Rookie Bajas 19:42 20:23 204.000 2,2% Ranking TRECE ( 2,1% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Persecución mortal (1993) 22:15 23:59 280.000 2,4% Cine Caza salvaje 18:57 20:42 267.000 2,9% Tu cine El guardaespaldas de la primera ... 20:42 22:15 254.000 2,1% Viva el cine español.tv Venta de vargas 17:15 18:57 219.000 2,4% Viva el cine español.tv Estrella de sierra ... 15:29 17:15 211.000 2,2% Ranking DMAX ( 2,0% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Control de fronteras: España 19:47 20:11 291.000 3,2% Control de fronteras: España 20:11 20:32 261.000 2,7% Control de carreteras 23:26 23:48 251.000 2,5% Control de carreteras 22:29 22:51 248.000 1,9% Control de carreteras 22:00 22:22 245.000 1,9% Ranking FDF ( 1,9% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ... 21:06 22:55 227.000 1,8% Cine Stormbreaker 22:55 24:38 187.000 2,0% El pueblo 17:58 19:24 161.000 1,8% La que se avecina Un anabolicachas,un radar ... 13:54 15:59 155.000 1,8% La que se avecina Un mayorista filantropo,un ... 19:24 21:06 154.000 1,6% Ranking Mega (España) ( 1,8% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El Chiringuito de Jugones 24:00 26:30 297.000 6,7% El chiringuito de jugones: la cuenta atrás ... 23:45 24:00 267.000 3,0% Batalla de restaurantes 22:21 23:44 238.000 2,0% Batalla de restaurantes 20:59 22:21 197.000 1,6% ¿Quién da más? 15:30 15:58 166.000 1,7% Ranking Neox ( 1,7% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 14:57 15:24 247.000 2,6% Los Simpson 14:31 14:57 234.000 2,7% Cine Agentes 355 15:25 17:48 223.000 2,4% Los Simpson 14:05 14:31 186.000 2,5% Cine Memoria letal 22:03 24:30 174.000 1,6% Ranking Canal 24 Horas ( 1,7% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share D.reg(fin de semana 24h:en directo) Angel victor ... 13:54 13:59 199.000 3,1% Fin de semana 24h:en directo Monica garcia-angel ... 12:59 13:15 188.000 3,8% D.reg(fin de semana 24h) 13:17 14:55 184.000 2,6% Fin de semana 24h:en directo Los pasajeros ... 12:49 12:56 177.000 3,8% Teled. fin semana 1 14:57 15:44 151.000 1,6% Ranking Atreseries ( 1,6% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el trópico La digue 22:00 22:59 215.000 1,7% Crimen en el paraíso 21:00 22:00 193.000 1,6% Crimen en el trópico Corps de garde 22:59 24:01 174.000 1,7% Crimen en el paraíso 10:28 21:00 119.000 1,6% Crimen en el pacifico Drama en las redes 24:01 24:58 97.000 1,5% Ranking Divinity ( 1,4% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La casa de mis sueños Jennifer y david 20:20 21:20 163.000 1,5% La casa de mis sueños Katie y mark 19:29 20:20 137.000 1,5% Tu casa a juicio 13:11 14:00 131.000 2,3% La casa de mis sueños Jana y larry 18:45 19:29 126.000 1,5% Tu casa a juicio 12:17 13:11 125.000 2,8% Ranking BEMADtv ( 1,4% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Skyline 22:05 23:34 193.000 1,6% Cine En busca del palacio dorado 17:44 19:31 182.000 2,1% Cine La leyenda del gigante de la ... 15:40 17:44 169.000 1,8% Cine Rob roy(la pasion de un rebelde) 19:31 22:05 143.000 1,3% Cine El jefe.the man 14:16 15:40 90.000 1,0% Ranking Squirrel ( 1,2% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La isla misteriosa de julio verne 16:25 17:49 154.000 1,6% Cine El ultimo superviviente(2021) 20:41 22:05 153.000 1,3% Cine La isla misteriosa de julio verne(2 ... 17:49 19:10 142.000 1,6% Cine El virtuoso 22:05 23:49 131.000 1,1% Cine Prisioneros del sol 15:01 16:25 131.000 1,4% Ranking Nova ( 1,1% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La tormenta 21:18 22:00 183.000 1,5% La tormenta 20:17 21:18 169.000 1,6% La tormenta 19:25 20:17 122.000 1,3% Vera Dentro 22:01 23:54 111.000 0,9% Me atrevo a amarte 14:05 18:00 99.000 1,1% Ranking DKiss ( 1,1% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Dra.emma:clinica dermatologica 21:22 22:11 122.000 1,0% Dra.emma:clinica dermatologica 23:10 24:05 112.000 1,1% Dra.emma:clinica dermatologica 22:11 23:10 108.000 0,9% Mi vida con 300 kilos La historia de ... 19:29 21:22 107.000 1,1% Mi casa soñada 14:30 14:54 92.000 1,1% Ranking Teledeporte ( 1,0% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Estudio estadio:solo resumenes 23:17 23:54 231.000 2,3% Estudio estadio:el debate 23:54 25:00 121.000 1,8% Estudio estadio:la jornada 20:48 23:17 113.000 0,9% Fútbol:liga española femenino ... 17:00 18:59 112.000 1,2% Baloncesto:liga femenino Uni girona club de ... 19:01 20:44 99.000 1,1% Ranking Clan TVE ( 0,8% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 16:42 16:49 142.000 1,5% Cine Madagascar 2 15:25 16:42 126.000 1,3% Bluey 16:49 16:56 122.000 1,3% Bluey 10:38 10:46 111.000 3,1% Superkitties:su-perr recargados 16:57 17:08 110.000 1,2% Ranking Ten ( 0,8% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 17:53 18:50 99.000 1,1% Caso cerrado 16:56 17:53 92.000 1,0% Durmiendo con la muerte Terrores nocturnos 23:30 24:27 77.000 0,9% Caso cerrado 15:53 16:56 74.000 0,8% Caso cerrado 14:45 15:53 71.000 0,8% Ranking Boing ( 0,6% ) - Domingo, 10 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share El maravillosamente extraño mundo de gumball ... 10:59 11:10 91.000 2,4% El asombroso mundo de Gumball 11:25 11:36 89.000 2,2% El show de tom y jerry 18:53 19:00 88.000 1,0% El asombroso mundo de Gumball 11:36 11:47 85.000 2,2% El maravillosamente extraño mundo de gumball ... 11:10 11:21 82.000 2,1%

La cuarta plaza es para, con un, mientras queconsigue escalar hasta el quinto puesto gracias al efecto del fútbol y el rendimiento de, firmando un