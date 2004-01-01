FormulaTV
Taylor Swift muestra la cara oculta del Eras Tour en el tráiler de 'The End of an Era', la docuserie de Disney

Compuesta por seis capítulos, los dos primeros verán la luz el 12 de diciembre en la plataforma.

300

The End of an EraPublicado: Viernes 14 Noviembre 2025 11:37 (hace 3 horas)

Taylor Swift no deja de romper todos los récords en la industria musical. Uno de los más loables vino a través de su The Eras Tour, con el que recorrió América, Asia, Europa y Oceanía para hacer una revisión de todos sus discos. La artista superó los 2 mil millones de dólares de recaudación a lo largo de un año y nueve meses de gira.

Uno de los conciertos del tour se grabó para que se pudiera ver a través de Disney+ y es esta misma plataforma la que va a acoger uno de los deseos de los fans: el documental sobre cómo se preparó un tour tan calculado al milímetro para ofrecer durante 3 horas un espectáculo sin precedentes. El 12 de diciembre llegan los dos primeros episodios de 'The End of an Era', esta docuserie que está compuesta por seis capítulos.

Disney+ ya ha lanzado el tráiler en el que podemos ver algunas imágenes sobre los ensayos de Taylor Swift con su equipo, así como a la propia artista y a parte de sus trabajadores explicando a cámara los pormenores de cada concierto. Bailarines, coristas, técnicos, coreógrafos, la banda, diseñadores del proyecto... Taylor Swift afirma que se unió a los mejores de la industria musical para cumplir con un trabajo que llevaba dos años planeando.

