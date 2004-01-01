The End of an Era |

Taylor Swift no deja de romper todos los récords en la industria musical. Uno de los más loables vino a través de su The Eras Tour, con el que recorrió América, Asia, Europa y Oceanía para hacer una revisión de todos sus discos. La artista superó los 2 mil millones de dólares de recaudación a lo largo de un año y nueve meses de gira.

Uno de los conciertos del tour se grabó para que se pudiera ver a través de Disney+ y es esta misma plataforma la que va a acoger uno de los deseos de los fans: el documental sobre cómo se preparó un tour tan calculado al milímetro para ofrecer durante 3 horas un espectáculo sin precedentes. El 12 de diciembre llegan los dos primeros episodios de 'The End of an Era', esta docuserie que está compuesta por seis capítulos.

Disney+ ya ha lanzado el tráiler en el que podemos ver algunas imágenes sobre los ensayos de Taylor Swift con su equipo, así como a la propia artista y a parte de sus trabajadores explicando a cámara los pormenores de cada concierto. Bailarines, coristas, técnicos, coreógrafos, la banda, diseñadores del proyecto... Taylor Swift afirma que se unió a los mejores de la industria musical para cumplir con un trabajo que llevaba dos años planeando.