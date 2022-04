La cantante se abre en canal en esta producción, repasando su trayectoria.

Amazon Prime Video

Mimi Doblas (Lola Índigo) es la protagonista de un documental sobre su trayectoria artística, titulado 'Lola Índigo: La niña'. Esta pieza audiovisual, que recibe el mismo nombre que su segundo álbum de estudio, repasa diversos aspectos de su vida, desde su paso por 'Fama a bailar' hasta su carrera profesional en la música, sin dejar a un lado su participación en 'Operación Triunfo 2017': "¡Cómo le he insistido yo a los realities! Pero no me salía bien", exclama la cantante. A pesar de ello, también ha confesado que su visita por estos programas no le hizo del todo bien: "Empecé a entender lo cruel de recibir la opinión constante de la gente. Me volví loca y me quedé en los huesos", afirmó.

No obstante, la cantante siguió luchando por su sueño de ser artista: "Yo sabía que dentro de mí tenía algo muy poderoso. He cogido lo mejor, lo valiente, lo capaz, lo diva y lo he puesto en el escenario". De este modo, a partir del 13 de mayo, los suscriptores de Amazon Prime Video podrán adentrarse en la evolución que ha hecho Doblas hacia su trayectoria profesional, y cómo ha cambiado su vida ahora que llena todos los conciertos y shows que da.