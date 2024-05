Amazon Prime Video |

A menos de dos meses de que 'The Boys' regrese por fin con su cuarta temporada tras dos años de espera, Amazon Prime Video ha lanzado este sábado 4 de mayo el tráiler de los nuevos episodios. Un primer vistazo que promete más sangre y violencia de cara a una temporada que saldrá a la luz el próximo 13 de junio y que incluirá la llegada de los chicos de 'Gen V', el spin-off de 'The Boys' que se estrenó con éxito el pasado mes de septiembre.

Con Carnicero (Karl Urban) y Patriota (Antony Starr) en el eje del conflicto, el tráiler aborda la culpa del primero por sus acciones, mientras trata de convencer a su equipo de seguir unidos en su lucha contra Vogue y los superhéroes liderados por un Patriota dispuesto a convertir a los suyos en "dioses iracundos". Todo ello en medio de una creciente tensión entre dos bandos que, en esta ocasión promete incluir hasta animales mutantes.

Asimismo, este primer vistazo más extenso de la nueva temporada también aborda el impacto de lo ocurrido en 'Gen V', al no solo mostrar brevemente a dos de sus protagonistas, Sam (Asa Germann) y Cate (Maddie Phillips), sino también mencionar el virus letal que se creó en las entrañas de la universidad durante el spin-off. Una baza de lo más tentadora a ojos de Carnicero y que, sin duda, inclinaría notablemente la balanza a favor de sus propios propósitos.

Prime Video ameniza así la larga espera por la nueva temporada de 'The Boys', cuyo universo no ha dejado de expandirse desde su llegada a la plataforma en 2019: antes del lanzamiento de 'Gen V', cuya renovación ya fue confirmada, Prime Video lanzó la serie de animación 'Diabolical'. Asimismo, a ambas ficciones podría sumarse 'The Boys: México', nuevo spin-off actualmente en desarrollo con el guion de Gareth Dunnet-Alcocer, guionista de "Blue Beetle".