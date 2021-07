Tráiler de 'The North Water', el thriller ártico de la BBC

Jack O'Connell y Colin Farrell protagonizan 'The North Water', la serie original de la BBC que se estrena en primicia en AMC+ el 15 de julio.

Rotten Tomatoes

La gélida masacre de 'The Head' tendrá una digna sucesora en la forma de 'The North Water', la adaptación de la novela homónima de Ian McGuire que ha sido producida por la BBC. A pesar de ser una ficción original de la corporación británica, este angustioso thriller ha visto la luz en primera instancia en AMC+, la plataforma de streaming de la cadena de pago estadounidense. Para verla en su hogar natal habrá que esperar al próximo otoño, cuando estará disponible en BBC Two y en el servicio digital BBC iPlayer.

En España todavía no sabemos todavía si alguna plataforma o canal se hará con ella, pero el tráiler de la serie nos permite conocer su atractiva premisa. Todo comienza cuando un navío emprende un viaje hacia el Ártico. Su tripulación tienen un aura oscura, sobre todo relacionada con la actitud de ciertos tripulantes, que irán desvelando sus verdaderas intenciones y la auténtica misión de la expedición a medida que avancen los cinco episodios de 'The North Water'.

El reparto de la serie está integrado por Jack O'Connell, Colin Farrell, Stephen Graham o Tom Courtenay, que se han puesto bajo las órdenes del director y guionista Andrew Haigh en este salto a mediados del siglo XIX.