Tráiler de 'Y: The Last Man', la apuesta de ciencia ficción de FX

Ben Schnetzer es el último hombre sobre la faz de la Tierra en 'Y: The Last Man', la serie de FX que veremos en España a través de Disney+.

FX

La Tierra atraviesa un punto de inflexión histórico en 'Y: The Last Man'. La adaptación de la serie de cómics de Brian K. Vaughan y Pia Guerra, cuyo desarrollo se ha prolongado durante años, está cerca de su debut en FX on Hulo, que tendrá lugar el 13 de septiembre. Por lo tanto, la cadena de pago estadounidense ha lanzado el primer tráiler de la ficción, que muestra la realidad del planeta tras la extinción prácticamente total de la población masculina.

El único superviviente de ese exterminio espontáneo es Yorick Brown, un joven que se dedicará a recorrer este postapocalipsis junto a su mono. A lo largo de ese viaje, se topará con las mujeres que han quedado a cargo del mando del planeta, quienes tienen la oportunidad de reconstruir para alcanzar una vida mejor, aunque los conflictos no tardarán en torpedear ese cometido.

Diane Lane, Olivia Thirlby, Amber Tamblyn, Marin Ireland y Ben Schnetzer integran el elenco principal de la serie, que ha sido desarrollada por Eliza Clark tras varios cambios tras las cámaras. En España, el lanzamiento de 'Y: The Last Man' se producirá a través de Star, la sección adulta de Disney+, en algún momento por concretar de este año.