TV Spot de "Old", película de M. Night Shyamalan, para la Super Bowl 2021

El thriller protagonizado por el actor mexicano Gael García Bernal se estrena en el verano de 2021.

La Super Bowl 2021 volvió a reunir a millones de espectadores en torno a sus pantallas, atentos al partido y al mismo tiempo a los anuncios y propuestas que la industria cinematográfica de Hollywood tiene preparado para la temporada. Uno de los spots más esperados era el de "Old", la nueva película de M. Night Shyamalan, director de cine de suspense y terror que se ha hecho muy famoso gracias a los giros de guion que incluyen algunas de sus obras como "El sexto sentido", "Múltiple" o "El protegido", entre otras.

El largometraje está protagonizado por Gael García Bernal, ganador del Globo de Oro al mejor actor de serie de comedia o musical por 'Mozart in the Jungle' en 2015. El primer avance que se ha visto de la película muestra como un viaje en familia se convierte en una auténtica pesadilla cuando llegan a una playa maldita, donde por alguna razón la gente comienza a crecer y envejecer sin parar. Extraños sucesos les ocurren a todos aquellos que deciden poner un pie en la zona. Junto al actor mexicano trabajan Alex Wolff; a quien se le pudo ver en "Hereditary", una de las obras más escalofriantes de 2018 y Rufus Sewell, conocido intérprete que ha aparecido en largometrajes como "El ilusionista", "The Holiday" o "Destino de Caballero", entre otros.