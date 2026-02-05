'Valle Salvaje' anuncia "la boda del año" entre Adriana y Rafael: ¿Nacerá también su hijo?

RTVE |

Ha llegado uno de los días más esperados para los fans de 'Valle Salvaje'. Los seguidores de la diaria llevan viviendo desde el primer episodio ese amor entre Adriana y Rafael. Después de quedarse ella embarazada y de la muerte de Julio, la pareja podrá pasar por el altar y darse el "sí, quiero" que los formalice como marido y mujer.

RTVE ha lanzado una promo con este capítulo del que, aunque todavía no ha dicho fecha exacta, parece que llegará a comienzos de la semana del 9 de febrero. En el vídeo se anuncia el casamiento como "la boda del año", en donde no faltan los tejemanejes de Victoria, pues los duques han puesto algunas trabas a la realización del enlace según los deseos de la novia.

No obstante, algo podría ocurrir en la serie producida por Bambú que desencadenara un problema para los recién casados. Dentro de la iglesia, se ve cómo algunos invitados se giran y Victoria suelta un "qué demonios", lo cual conecta con una escena de una persona llegando a caballo. Por si fuera poco, parece que ha llegado el día en el que Adriana se pone de parto. Por tanto, después de meses de verla embarazada y de un gran susto, podría llegar el momento de que naciera su hijo.