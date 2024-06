Canal Quickie |

Víctor Sandoval ha sorprendido a la audiencia de 'Ni que fuéramos Shhh' entrando al plató vestido de Naranjito, con todos los detalles, tanto la camiseta de la selección española, como el balón de fútbol. No obstante, lo que al principio ha causado risas, ha terminado como ya predecía Chelo García-Cortés: "Se va a marear". "Lo digo en serio, está ahogándose", decía la presentadora María Patiño abanicando a su compañero mientras se quitaba el disfraz, revelando un rostro rojizo y sudoroso.

"Túmbate ahí, pareces Carmen Borrego en la isla", le decía Kiko Matamoros mientras Sandoval se recostaba en uno de los sofás entre gritos porque se había hecho daño en el cuello. "Oye un poco de Coca-Cola o algo", pedía Patiño, aunque Matamoros no estaba por la labor: "¿Cómo vamos a gastar Coca-Cola en este? Dale agua". Curiosamente al recibir el vaso de agua Sandoval les ha dicho que no le gusta el agua y le ha dado un sorbo a disgusto.

"A ver si he cogido el COVID o algo", teorizaba repleto de sudor el colaborador antes de recibir servilletas para secarse el sudor. García-Cortés se encargaba de recoger las imágenes en primer plano con el móvil y Belén Esteban aprovechaba para coger unas almendras y merendar: "¡Belén es tu amigo y lo tienes abandonado!". Al final se ha quedado en un susto y Sandoval ha vuelto a su sitio alejado del disfraz: "Me lo puedo poner un rato, pero no horas".