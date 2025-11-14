FormulaTV
ENTREVISTA

Vince Gilligan ('Pluribus'): "Cuando alguien como Walter, Jimmy o Carol me intriga, la trama emana de ellos"

Hablamos con el showrunner y las actrices Rhea Seehorn y Karolina Wydra, que encabezan la serie original de Apple TV.

0

Alejandro RoderaPublicado: Viernes 14 Noviembre 2025 15:20 (hace 8 minutos)

Titulares de Vince Gilligan

  • "No hay nada sencillo en idear estas series"
  • "Me llega de forma natural pensar en términos de los personajes"
  • "Ya sea en 'Breaking Bad', 'Better Call Saul' o 'Pluribus', abordo las series desde los personajes"
  • "Cuando personajes como Walter, Jimmy o Carol me intrigan, la trama emana de ellos"
  • "Intento no empezar nunca a desarrollar las series a partir de los temas"
  • "Está en manos del público decidir lo que la serie significa a nivel temático"
  • "Las actrices nos cuentan a través de sus actuaciones quiénes son los personajes"
  • "Estaba preparado para escribir un personaje heroico"
  • "Zosia es alguien que está en paz, lo cual debe ser complicado"
  • "Karolina interpreta a toda la gente que queda en el mundo al mismo tiempo"
  • "Cuando escribíamos a los "otros" esperaba que las actrices trajeran ideas"

Titulares de Rhea Seehorn

  • "Carol es una heroína reacia que descubre fortalezas que desconocía que tenía"
  • "Carol esperaba participar en la revolución, pero no pretendía liderarla"
  • "Como nadie se presta a ayudar, se ve obligada a hacer algo"
  • "Los "otros" no son robots, todavía son sentientes"
  • "Me lo pasé genial explorando lo diferentes que son las energías de Carol y Zosia"

Titulares de Karolina Wydra

  • "Los personajes actúan diferente de lo que vemos normalmente"
  • "El concepto de Zosia es increíble, he tenido que abordarla escena a escena"
  • "Esta gente tiene un imperativo biológico y realmente creen en su causa"
  • "A veces quería acercarme y abrazarla, pero sabía que no podía"

