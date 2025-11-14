Vince Gilligan ('Pluribus'): "Cuando alguien como Walter, Jimmy o Carol me intriga, la trama emana de ellos"

Publicado: Viernes 14 Noviembre 2025 15:20 (hace 8 minutos)|
Pluribus
2025 - Act
Estados Unidos 1 temporada 9 capítulos
Ciencia ficciónDrama
Popularidad: #64 de 3.682
Titulares de Vince Gilligan
- "No hay nada sencillo en idear estas series"
- "Me llega de forma natural pensar en términos de los personajes"
- "Ya sea en 'Breaking Bad', 'Better Call Saul' o 'Pluribus', abordo las series desde los personajes"
- "Cuando personajes como Walter, Jimmy o Carol me intrigan, la trama emana de ellos"
- "Intento no empezar nunca a desarrollar las series a partir de los temas"
- "Está en manos del público decidir lo que la serie significa a nivel temático"
- "Las actrices nos cuentan a través de sus actuaciones quiénes son los personajes"
- "Estaba preparado para escribir un personaje heroico"
- "Zosia es alguien que está en paz, lo cual debe ser complicado"
- "Karolina interpreta a toda la gente que queda en el mundo al mismo tiempo"
- "Cuando escribíamos a los "otros" esperaba que las actrices trajeran ideas"
Titulares de Rhea Seehorn
- "Carol es una heroína reacia que descubre fortalezas que desconocía que tenía"
- "Carol esperaba participar en la revolución, pero no pretendía liderarla"
- "Como nadie se presta a ayudar, se ve obligada a hacer algo"
- "Los "otros" no son robots, todavía son sentientes"
- "Me lo pasé genial explorando lo diferentes que son las energías de Carol y Zosia"
Titulares de Karolina Wydra
- "Los personajes actúan diferente de lo que vemos normalmente"
- "El concepto de Zosia es increíble, he tenido que abordarla escena a escena"
- "Esta gente tiene un imperativo biológico y realmente creen en su causa"
- "A veces quería acercarme y abrazarla, pero sabía que no podía"