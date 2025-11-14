ENTREVISTA

Vince Gilligan ('Pluribus'): "Cuando alguien como Walter, Jimmy o Carol me intriga, la trama emana de ellos"

Hablamos con el showrunner y las actrices Rhea Seehorn y Karolina Wydra, que encabezan la serie original de Apple TV.

Alejandro Rodera | Serie relacionada Pluribus 2025 - Act Estados Unidos 1 temporada 9 capítulos Ciencia ficciónDrama

"Me llega de forma natural pensar en términos de los personajes"

"Ya sea en 'Breaking Bad', 'Better Call Saul' o 'Pluribus', abordo las series desde los personajes"

"Cuando personajes como Walter, Jimmy o Carol me intrigan, la trama emana de ellos"

"Intento no empezar nunca a desarrollar las series a partir de los temas"

"Está en manos del público decidir lo que la serie significa a nivel temático"

"Las actrices nos cuentan a través de sus actuaciones quiénes son los personajes"

"Estaba preparado para escribir un personaje heroico"

"Zosia es alguien que está en paz, lo cual debe ser complicado"

"Karolina interpreta a toda la gente que queda en el mundo al mismo tiempo"

"Cuando escribíamos a los "otros" esperaba que las actrices trajeran ideas" Titulares de Rhea Seehorn "Carol es una heroína reacia que descubre fortalezas que desconocía que tenía"

"Carol esperaba participar en la revolución, pero no pretendía liderarla"

"Como nadie se presta a ayudar, se ve obligada a hacer algo"

"Los "otros" no son robots, todavía son sentientes"

"Me lo pasé genial explorando lo diferentes que son las energías de Carol y Zosia" Titulares de Karolina Wydra "Los personajes actúan diferente de lo que vemos normalmente"

"El concepto de Zosia es increíble, he tenido que abordarla escena a escena"

"Esta gente tiene un imperativo biológico y realmente creen en su causa"

"A veces quería acercarme y abrazarla, pero sabía que no podía"

