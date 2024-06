ABC |

Whoopi Goldberg ha tomado de nuevo los hábitos para celebrar el 30 aniversario de 'Sister Act 2: De vuelta al convento', la secuela de 'Sister Act: Una monja de cuidado' (1992). La actriz ha reunido en el programa de televisión 'The View' al elenco de la película, en un reencuentro en el que los jóvenes niños del coro han recreado la escena en la que interpretan el mítico "Oh Happy Day".

"En todo el mundo, no importa la edad que tengas, tienes la edad de esos niños cuando ves la película", comentó Goldberg sobre el reencuentro de los ya crecidos coristas. Un reencuentro al que no faltó Ryan Toby, quien interpreta al vocalista principal del coro. Alguien que sí se ausentó del aniversario fue Lauryn Hill, que interpreta a Rita Watson en la secuela. La famosa cantante de soul fue sustituida por Tanya Trotter, la vocalista principal de The War and Tratado, para interpretar otra mítica canción que tampoco faltó: "Joyful, Joyful".

El aniversario abrió la puerta a una posible tercera parte. Goldberg ha hablado durante los últimos meses sobre su interés en hacer 'Sister Act 3'. La película ha estado en desarrollo durante años, y Regina Hicks y Karin Gist fueron contratadas en 2018 para escribir la secuela. "Necesito divertirme desesperadamente", dijo Goldberg, que agregó que se estaba asociando con Tyler Perry para desarrollar la secuela y que se estaba completando un guión.