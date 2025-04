Por Beatriz Prieto |

Inés Hernand, Aitor Albizua, María Patiño y Belén Esteban en la presentación de 'La familia dela tele'

Con el estreno de ' La familia de la tele ' marcado para después de las vacaciones de Semana Santa, con un arranque que incluirá un desfile de carrozas , liderado por Aitor Albizua María Patiño . En ella,, además de desvelarse el fichaje de Bob Pop y el hecho de que Camela está a cargo de la sintonía

"Es emocionante, porque estamos aquí gracias a vosotros", dedicó Patiño, dirigiéndose a los presentes, a quienes Esteban confirmó que "a partir del día 22, estamos en antena", con un formato que supone que TVE recupere "un programa diario en directo, con público", como desveló Sergio Calderón, director de Televisión Española. "Vamos a recuperar también una tradición muy nacional, que es la merienda en televisión, con la familia, descubriendo contenidos que aglutinan entretenimiento y servicio público", explicó Calderón, quien avanzó que "vamos a utilizar contenidos que os van a sorprender, con la carcajada, el delirio, el esperpento y el surrealismo pop que muchos reclamáis".

"Es una mudanza que se ha hecho con mucho cariño. Nos ha encantado tener de compañeros a gente joven", confesó Esteban, con la promesa de que "vamos a hacer un grupo fantástico". "'La familia de la tele' es la familia elegida, la familia que vamos a convivir diferentes generaciones, vamos a ser el pegamento de España, es multicontenido", defendió por su parte Hernand, quien añadió que "vamos a devolver el buen gusto a la televisión". Además, Albizua reconoció que "Inés y yo estamos sorprendidos de lo bien que nos estáis acogiendo y arropando desde el principio", dado que, como desveló Hernand, "pensaba que habría más distancia" con respecto a los recién llegados a TVE.

"No van a saber ni dónde tienen que colocarse"

Óscar Cornejo en la presentación de 'La familia dela tele'

La cita también contó con la presencia de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de La Osa Producciones: "Queríamos agradecer a RTVE esta oportunidad que nos da, que confíe en nosotros, porque podemos volver a revivir el sueño de construir televisión y de hacer compañía al espectador, que es nuestro principal objetivo". "La televisión que llevamos construyendo muchísimos años está basada en lo imprevisible, tanto que en muchas ocasiones ni siquiera nosotros sabemos lo que va a ocurrir", manifestó Cornejo, para después asegurar que "en este caso, no va a ser diferente". "Nos encanta imaginar un programa muy loco, muy disparatado, muy diverso, que intenta ser valiente y muy libre", añadió el responsable de La Osa Producciones.

De hecho, Cornejo confesó que "nuestro reto es ser capaces de cumplir a rajatabla la escaleta, pero tenemos la sensación de que no lo vamos a conseguir y que acabará siendo un desastre maravilloso". "Tampoco saben ellos de qué va a ir el programa. Para que os hagáis una idea, el programa lo explica bastante el plató donde va a tener lugar", apuntó el productor. Era entonces cuando Cornejo desvelaba detalles del mismo: "RTVE está construyendo una representación de un barrio, con una plaza muy bonita en torno a la cual hay una serie de edificios en los que pasan cosas". "El problema es que todos van a descubrir el plató el mismo día y a la vez que el público", añadió Cornejo, en referencia a los colaboradores y presentadores, por lo que "va a ser la vez que nos lancemos a un directo en el que los protagonistas no van a saber ni dónde tienen que colocarse".

"Esperemos que esté a la altura"

"Gracias por creer en nosotros, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que TVE sea la mejor", se comprometió Chelo García-Cortés, quien consideraba este programa como "el mejor premio que podía tener en mi carrera profesional". "Impresiona mucho cuando llegas a TVE, pero como vamos en grupo, en familia, es un gusto. Y con el equipazo que hay detrás, con estos genios de la televisión, vamos a estar muy bien", manifestó Lydia Lozano, mientras que Víctor Sandoval compartió su emoción por estar en la entidad pública, "pero sobre todo porque vuelvo a Prado del Rey, donde entré con 9 años". "Espero darlo todo y que esta puesta esté a la altura de lo que representa tanto para TVE como para este público", añadió el colaborador.

"Hace un mes estábamos encerrados en una oficinita y teníamos vuestro cariño en las redes sociales, pero el teneros aquí ahora es impresionante", confesó Javier de Hoyos a los presentes. "Si para todos es un sueño, para mí lo es todavía más, porque nunca imaginé trabajar con ellos y menos con una oportunidad como la que me dieron", se sinceró Marta Riesco, tras lo cual recalcó que nunca había trabajado "con nadie tan inteligente como el equipo del que formo parte, y sobre todo, como David Valldeperas, la mejor dirección que he tenido". En cuanto a Carlota Corredera, la gallega admitió estar "muy emocionada y muy contenta": "Hace dos años para mí era impensable estar aquí, he tenido una buena travesía por el desierto y gracias por contar conmigo y darme una oportunidad para volver a empezar a los 50 años".

Además, la cita también contó con varios de los profesionales especializados, como Marta Verona, nutricionista y cocinera: "Vamos a utilizar estrategias y herramientas para hacer la salud rica y, sobre todo, equilibrada". "El objetivo será que todos los colaboradores del programa levanten el culo y suden un poco", se sumó Cesc Escolà, su pareja y compañero. El profesor de fitness declaró que su papel sería "informar de la importancia del cuidado físico y mental y poner ejemplo de eso, de cómo entrenar, por qué se tiene que entrenar, que todo es divertido y que no sea sobre todo una obligación".

Lucrecia Mangialavori se mostró muy agradecida y aclaró que "voy a intentar darles todas las herramientas que necesiten para tener una convivencia armoniosa con sus perros". "En todas las familias hay animales de compañía y voy a intentar aplicar un poquito de ciencia y consejos en la salud de nuestros animales y ayudaros en todo lo que necesitéis", se sumó Fernando Pérez. En cuanto a Ignacio Guío, "mi objetivo es que tengáis más plantas en casa y mejor cuidadas, sobre todo", mientras que Raúl Rodríguez explicó que "conmigo abordaremos todo el universo de las casas reales". "Vengo a demostrar que soy super seria y me soltaré un poquito la melena", prometió por su parte la periodista Silvia Taulés.

El equipo completo de 'La familia de la tele' en la rueda de prensa

Un formato multiplataforma

"Durante un tiempo, lo vamos a dejar en sorpresa, vamos a elaborar un programa paralelo en directo, desde RTVE Play", avanzó además Calderón, sobre un formato destinado a disfrutarse "en la televisión lineal, pero también en todos los soportes de nuestra corporación". Tanto es así, que el director compartió su deseo de que 'La familia de la tele' "tenga sinergias también con RNE, que forma parte de la corporación y que realmente queremos establecer lazos": "Será común y frecuente que todos los miembros de 'La familia' visiten la casa de la radio y demuestren que tenemos una radio pública".

Sobre su desembarco en TVE, Cornejo desveló que "el equipo detrás de las cámaras ha llegado hace apenas diez días y estamos abrumados, porque nos hemos encontrado a unos profesionales excelentes que nos están haciendo mejores". "La predisposición y el talento que hemos encontrado en todo el equipo, que aporta los medios técnicos, es abrumador", alabó el productor, tras lo cual reconoció que "no nos hemos encontrado un 'no' a nada". "Estamos muy sorprendidos, pero gratamente. Poner en marcha cualquier producción siempre genera muchísima inseguridad y lo único que nos aportan es seguridad y es fundamental, no ocurre siempre", añadió Cornejo, sobre un "casa maravillosa" de la que "hemos comprobado que es mucho más y mucho mejor de lo que imaginábamos".