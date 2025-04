Por Fernando S. Palenzuela |

'La revuelta' ha sorprendido una vez más con una de sus actuaciones musicales. Después de la increíble performance que montaron para presentar 'Tengo un pensamiento', de Amaia, le ha tocado el turno a Leiva, quien acudía al programa de David Broncano en la noche del 7 de abril para presentar 'Gigante', su sexto álbum de estudio.

El cantante, una vez terminada la entrevista y después de responder a las clásicas preguntas, iba a actuar con su banda para interpretar 'El polvo de los días raros'. Así empezó la actuación, con él en el escenario acompañado por sus músicos. Sin embargo, al poco de empezar la canción, entraban al teatro varios de los artistas españoles de mayor renombre, quienes vestían una toga azul.

Varios artistas entran a 'La revuelta' para acompañar a Leiva en su actuación

Amaral, Dani Fernández, Santi Balmes, Rubén Pozo, Iván Ferreiro, Dani Martín, Travis Birds y Juancho, acompañados de Grison y Ricardo Castella, subían al escenario y se situaban detrás de Leiva para cantar los coros de la canción. De este modo, 'La revuelta' y el cantante habían conseguido la proeza de juntar en un mismo escenario a todos estos artistas para interpretar una actuación memorable para el programa.

Los momentos más destacados de la entrevista

Antes de esta interpretación, Leiva se sometió a la entrevista de David Broncano. Para empezar, le deleitó con otro de sus desnudos como regalo, siguiendo así la tradición que había iniciado en 'La resistencia'. En cuanto a las preguntas clásicas, el cantautor no quiso responder a la del dinero, ya que "la gente lo está pasando muy mal con la pasta", respuesta que el presentador consideraba que era "noble y digna" y con la que "se escaqueaba".

Leiva, entrevistado por David Broncano en 'La revuelta'

Sin embargo, sí que se mojó con el tema del sexo. Hablando de la paja de Dani Rovira, Leiva aseguró que él tenía "una paja más triste que esa", de "vergüenza ajena". El madrileño explicó que estaba en casa de Carlos Tarque, líder de M-Clan, donde hicieron un perol de lentejas y le echaron una gota de un picante que ponía "death". Después de haberse tomado varias copas y estar "engorilado", metió el dedo en el bote de picante y se lo metió en la boca: "Me voy a la mierda. Enfermo gravemente. Horas con psicodelia, vómitos, tembleque, fiebre... Obviamente era una intoxicación gravísima".

Leiva contó que tuvieron que taparlo porque se sentía mal y la gente se estaba asustando: "A las 3 de la mañana me voy a la habitación (...) Me encontraba tan mal que digo: 'voy a intentar cambiar de pantalla' (...) Mano derecha del dedo del picante... Yo estaba tan malo que no pensaba. De repente cojo y digo: 'voy a hacerme una pajilla con la mano derecha'. Y claro, pues fuego, doble fuego. Enfermé doblemente, rabo ardiendo. Una paja horrible que no sirvió para nada, que me quemé la cola. Se terminó por huevos, pero con la cola ardiendo". Después de escuchar su anécdota, Broncano concluyó que "mínimo empata con Dani Rovira".