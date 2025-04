Por Beatriz Prieto |

María Ángeles y Dioni junto a María Eizaguirre en la rueda de prensa de 'La familia de la tele'

Con el 22 de abril marcado en el calendario como el día en el que ' La familia de la tele ' desembarcará en las tardes de La 1, Televisión Española presentó su nuevo formato en una rueda de prensa celebrada el martes 8 de abril.

"Estamos contentísimos, es la primera vez que hacemos algo así, una colaboración para la sintonía de un programa, así que creo que le va a ir muy bien", declaró Ángeles, tras subir al escenario junto a Dioni, en la recta final de la rueda de prensa. "Además, el título me encanta", confesó la artista, sobre el nombre del programa.

Por su pare, Dioni quiso "agradecer a Televisión Española que haya contado con nosotros para la sintonía de 'La familia de la tele'". "Si ya la programación de Televisión Española es maravillosa, con 'La familia de la tele' va a ser espectacular", apostó el cantante, tras lo cual el dúo se animó a compartir algunos detalles de su tema, en cuya letra se incluye el nombre del programa.

Camela junto al equipo de 'La familia de la tele' en su rueda de prensa

"Ya está en el horno"

"Hace un poquito referencia a los programas emblemáticos que son cultura e historia de España, como son el 'Un, dos, tres...' o '¿Qué apostamos?'", adelantó Dioni. Asimismo, el cantante aseguró que "es muy simpático el tema, es muy gracioso, tiene nuestra salsa, nuestra alegría y va a sonar a Camela total".

"Y espero y deseo que os guste a todos", concluyó el cantante, quien no se cortó al desvelar que "hoy nos hubiera encantado haberlo presentado aquí". "Pero la culpa de que no sea así es de mi manager, porque como nos tiene para arriba y para abajo, no nos ha dado tiempo a meternos en el estudio para grabar las voces", desveló Dioni, para después asegurar que "ya está en el horno y dentro de nada lo podréis disfrutar".