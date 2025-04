Por Redacción |

Espejo público ', programa que él mismo fundó en 1996 y que ha visitado casi tres décadas después., 'Cuando ya nada es urgente: Llegar, estar y saber irse', y para reencontrarse con sus excompañeros, en una entrevista con Susanna Griso

"Bienvenido a tu 'Espejo público'", dijo Susanna Griso al recibirlo, en una edición del programa que recuperaba imágenes del pasado del veterano periodista como presentador y director del programa en su etapa más prematura. "Todavía quedan muchos amigos de aquella época y ha sido emocionante reencontrarme con ellos. Volver ha sido muy agradable", comentaba Piqueras respecto a su vuelta a 'Espejo público'.

Matías Prats manda un saludo Pedro Piqueras en 'Espejo público'

El momento más comentado de la entrevista llegó con el mensaje sorpresa de parte de Matías Prats, quien aprovechó para lanzarle una cómica pulla: "¿No me habías dicho tú muchísimas veces que no te ibas a retirar hasta que no lo hiciera yo? ¿Por qué me has traicionado, canalla?", le reprochó el presentador de 'Antena 3 noticias fin de semana'. "Pensaba irme después de ti, pero estabas tardando tanto, Matías...", respondió con ironía Piqueras.

Vicente Vallés, presentador de 'Antena 3 noticias 2', también intervino con un mensaje, preguntando a Piqueras por los sucesos que más han marcado su carrera: "Después de una larga trayectoria profesional, ¿cuál de los muchos acontecimientos informativos que has cubierto te ha impactado más como periodista y como persona?". Pedro Piqueras habló del 11M, del terremoto de Haití y especialmente de la pandemia del covid 19 como los momentos más impactantes de su carrera.

Vicente Vallés lanza una pregunta a Pedro Piqueras en 'Espejo público'

Pedro Piqueras y Gema López hablan de prensa de corazón

En un sorprendente e inesperado giro, la charla con sus excompañeros televisivos terminó derivando en 'Sálvame' y la prensa de corazón, al encontrarse con Gema López, quien fue su telonera durante años en Telecinco. "Cuando tu has hecho alguna declaración respecto al mundo del corazón, siempre has dicho que no hay ningún tipo de prensa indigna", le comentaba Gema López. "Se puede hacer prensa de corazón con dignidad, no hay tema menos en el periodismo", respondía Piqueras.

Además, el propio periodista sacaba a colación 'Sálvame' y los virales pasos que desde el magacín le daban, como el de Raquel Mosquera que tantas críticas recibió: "Quizás no era lo más adecuado, pero fue muy bondadosa. Me hizo una presentación de lujo y la pusieron verde, así que la llamé al día siguiente y le dije que no me había enfadado".