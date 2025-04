Por Beatriz Prieto |

'La familia de la tele' anuncia el fichaje de Bob Pop en su rueda de prensa

, justo dos semanas antes de su desembarco en las tardes de La 1. Una cita en la que el equipo compartió sus primeras impresiones y avanzó algunos detalles de la nueva puesta de la entidad pública, como la sintonía a cargo de Camela, a lo que

A pesar de contar ya con un equipo muy amplio ante las cámaras, María Eizaguirre avanzó en la rueda de prensa que "se van a ir anunciando más colaboradores, poco a poco", momento en el que dio paso a un vídeo de Bob Pop. "Cómo no va a querer Bob Pop formar parte de una familia desquiciada, desestructurada, atípica... no puedo no formar parte de esta familia y que me acojan en su seno", declaraba el nuevo colaborador.

"Y, además, meterme en las tardes de la tele, que ahora son aburridísimas, y darle un poco de alegría Macarena, y que la gente disfrute muchísimo de esta compañía de altísima comedia", prosiguió el madrileño. Asimismo, Bob se mostró muy seguro de que, con 'La familia de la tele', "vamos a conseguir que lleguéis a casa, encendáis la tele, os plantéis en el sofá y disfrutéis de todas las cosas que van a pasar, algunas regular, pero todas buenas".

Parte del equipo de 'La familia de la tele' en la rueda de prensa

"Me viene bien para serenarme"

"Estoy súper contento, de verdad. Además, voy a trabajar en una productora que se llama La Osa Producciones, como una", remató el también escritor, cuyo fichaje se recibió con alegría entre el equipo presente en la rueda de prensa. "Es de las personas que me ayudan a aprender, porque es ácido, pero tierno. Es directo, pero no es agrio", alabó María Patiño, convencida de que la presencia de Bob Pop "me viene bien para serenarme y explicarme de una manera que provoque más ternura que agresión".

Bob Pop: "No puedo no formar parte de esta familia"#PresentaciónLFDLT



? https://t.co/aZbVCZWunj pic.twitter.com/OC5KEJ0VNJ — La Familia de la Tele (@familiadelatele) April 8, 2025

El madrileño se convertía así en uno de los miembros del numeroso equipo de 'La familia de la tele' delante de las cámaras, entre los que se incluyen rostros del antiguo 'Sálvame' como Lydia Lozano, Nuria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera y Chelo García-Cortés, a quienes se sumará más adelante Kiko Hernández, además de compañeros de 'Ni que fuéramos Shhh' como Javier de Hoyos o Marta Riesco, entre otros profesionales.