La 17 Muestra Syfy ofrecerá "Onward", "Regreso al futuro" y un recital de cine de género

La Muestra Syfy volverá a concertar una cita con los amantes del cine de género con su 17ª edición, que se mantiene en el céntrico Palacio de la Prensa madrileño, donde se proyectarán títulos clásicos y de rabiosa actualidad, sin olvidarse de otros tanto que no han tenido cabida en el circuito de distribución generalista. El evento tendrá lugar entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, con sesiones matinales, vespertinas y nocturnas.

"Onward"

Porque eso es la Muestra Syfy, una mezcla de géneros, edades y, básicamente, públicos, como da buena muestra la diferencia entre su película de inauguración y la de clausura. Mientras que la primera película que pasará por el Palacio de la Prensa el día 5 será "Onward", la nueva apuesta original de Pixar, la última será "The Boy. La Maldición de Brahms", que cerrará el certamen con una dosis de terror psicológico.

Esa ecléctica oferta también caracteriza al resto de la programación -que puedes consultar aquí-, integrada por otros quince títulos, entre los que destacan: "Trolls 2: Gira Mundial", secuela de la exitosa cinta de animación de DreamWorks; "Color Out of Space", híbrido de terror y ciencia ficción que cuenta en su reparto con Nicolas Cage, uno de los ídolos de la Muestra; y "Bacurau", que muestra la realidad brasileña en un futuro no muy lejano.

A bordo del DeLorean

El otro plato fuerte de la Muestra será la proyección especial de "Regreso al futuro", que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, con motivo del 35º aniversario de la mítica película de Robert Zemeckis. De hecho, el icónico DeLorean ha servido para definir la línea gráfica del evento de Syfy, que volverá a adaptarse a su público son sus salas diferenciadas, en las que se salta del jolgorio generalizado a la paz total.