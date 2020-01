'Acacias 38' incorpora a Cisco Lara y Adrián Reyes

La calle más famosa de la pequeña pantalla está ya lista para iniciar el 2020 recibiendo a nuevos habitantes y es que 'Acacias 38', la exitosa ficción diaria producida por RTVE y Boomerang TV para las tardes de La 1, arranque el nuevo año con dos fichajes que van a trastocar (y mucho) a los personajes fijos de la ficción. Tras al inesperado final de una de las protagonistas varios episodios atrás, ahora 'Acacias' se prepara para recibir a dos chicos que lo podrían cambiar absolutamente todo. La llegada de ambos se producirá a partir del 9 de enero.

Cisco Lara y Adrián Reyes, en 'Acacias 38'

En el episodio 1.172 llegará a 'Acacias 38' el actor Cisco Lara, al que pudimos ver en 'El Continental' (ficción de TVE). El intérprete se pondrá en la piel de Ildefonso Cortés, un atractivo y afable caballero que que revolucionará la familia de Felicia, y es que este joven militar heredero del Marqués de Pontones, un extravagante y acaudalado aristócrata que piensa dejar su cuantiosa fortuna a su único nieto, aterrizará en el barrio de la mano de Rosina. La vida para ella y los suyos cambiará (y mucho), aunque para bien. Precisamente, la primera cita causará una grata impresión a Camino ya que tiene una conversación agradable y un gran sentido del humor mientras que Felicia se mostrará también feliz de que su hija inicie el idilio con el chico.

Un misterioso nuevo personaje

La que no lo pasará demasiado bien es Maite, que observará con celos y mucha amargura el nacimiento de esta nueva pareja. Pero esta no será la única incorporación que vivirá 'Acacias 38' en el inicio de 2020 y es que el actor Adrián Reyes aterriza en la ficción para ponerse en la piel de Julio Expósito. Este llegará al barrio haciendo preguntas sobre Bellita, algo que inquietará demasiado a todos los persones. El que dará la voz de alarma es Servando, que alertará a Emilio que hay un extraño en la calle haciendo preguntas sobre ella; por esto, este no dudará en encararse con él y será entonces cuando descubra su verdadera identidad.

Julio Expósito es un admirador de Bellita y Jose que viene directo del mismo municipio almeriense y lo hace con un solo objetivo: conseguir una foto dedicada de ambos. Lo hará tras un permiso militar pedido solo para lograr este obsequio. ¿Lo conseguirá ¿Qué pasará cuando se encuentre con la pareja? ¿Le veremos viviendo finalmente en Acacias? Estas son algunas de las dudas que plantea la que es la incorporación más sorprendente y rodeada de misterio con la que contará la ficción diaria en sus nuevos episodios.