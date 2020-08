6 actores que se pasaron a la industria del porno

La vida da muchas vueltas y es imposible averiguar cuál será nuestro destino. Esto mismo fue lo que les sucedió a varios actores que, en un principio, tenían todo encaminado en el ámbito profesional e incluso habían saboreado las mieles del éxito. Sin embargo, decidieron cambiar de rumbo y darle un giro a su carrera interpretativa eligiendo un nuevo registro.

La escasez de ofertas laborales, los problemas económicos o el placer de hacer algo nuevo son algunos de los motivos que provocaron que intérpretes que habían triunfado en la pequeña pantalla decidieran probar suerte en la industria del porno. Desde FormulaTV queremos recordar varios intérpretes que dieron un giro a su carrera y terminaron como actores o actrices de cine para adultos o trabajando en la industria del porno.

1 Bella Thorne

Bella Thorne en la actualidad

'Shake It Up!' fue la serie que abrió las puertas de la fama a Bella Thorne en el año 2010. La joven encarnó a CeCe Jones, compartió escenas con Zendaya y se postuló junto a su compañera como una de las estrellas infantiles de Disney más prometedoras. Sin embargo, las carreras de ambas se distanciaron y en la actualidad no tienen nada que ver. Mientras que Zendaya ha participado en multitud de producciones y triunfa dando vida a la protagonista de 'Euphoria', Thorne no ha conseguido seguir la misma estela de éxito. No obstante, sí que la hemos podido ver en ficciones televisivas como 'Scream' o 'Famous in Love', pero no ha logrado una repercusión notoria.

Quizá la búsqueda de nuevas ocasiones laborales motivó el cambio de registro y le animó a convertirse en directora de películas para adultos. En concreto, la actriz se estrenó detrás de las cámaras dirigiendo el largometraje "Her & Him", disponible en el portal PornHub Premium. Narra la relación entre un hombre y una mujer y su lucha por encima de la dominación, una producción para la que contaron con escenas de sexo real, algo novedoso en la forma de trabajar de Thorne, que hasta ese momento nunca había vivido escenas de esa índole.

2 Dustin Diamond

Dustin Diamond en la actualidad

Corría la década de los noventa cuando Dustin Diamond se convirtió en uno de los actores más populares de la pequeña pantalla gracias a su papel en 'Salvados por la campana'. El intérprete dio vida al entrañable Screech Powers, uno de los protagonistas de la célebre serie en la que se dio a conocer. Sin duda fue una época dorada para Diamond, donde la fama le perseguía allá por donde fuese. Pero no todo era de color de rosas, ese personaje que tanto bueno le reportó, también le sirvió para que le encasillaran. Debido a esto, cuando finalizó la serie no tuvo muchas ofertas laborales, por lo que tuvo que buscar alternativas para seguir adelante.

Los bares fueron los escenarios de sus actuaciones cómicas con las que intentó alejarse de la imagen de niño friki que el público todavía tenía en mente. Tras varios escándalos relacionados con las sustancias estupefacientes y su paso por prisión, finalmente dio un paso más y para dar un giro a su carrera participó en un vídeo pornográfico. "Saved by the smell" es el título que recibe esta producción en la que el actor aparece junto a dos prostitutas y cuyo único propósito fue el de ganar dinero.

3 Tom Sizemore

Tom Sizemore en la actualidad

Tom Sizemore es uno de esos actores prolíficos que cuenta en su trayectoria profesional con exitosas y grandes producciones cinematográficas como "Salvar al soldado Ryan", "Pearl Harbor" o "Black Hawk derribado", entre muchas otras. Además, en la pequeña pantalla ha participado en series como 'Crash', 'Hawai 5.0', 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' o 'El tirador'.

A pesar de contar con una larguísima trayectoria, los problemas legales y económicos y las acusaciones de abusos sexuales hicieron que su carrera se tambaleara. Todo esto le llevó a debutar en el cine para adultos, una experiencia que él mismo relata en autobiografía, donde explica que tomó esa decisión al encontrarse en bancarrota y al estar enganchado a las drogas y completamente desesperado. No obstante, cuando logró salir del bache confesó que se arrepentía profundamente de esa etapa de su vida. La rehabilitación fue clave para que pudiese reconducir su carrera y retomar el camino del cine convencional.

4 Maitland Ward

Maitland Ward en la actualidad

Cuando tan solo tenía 17 años, Maitland Ward debutó en el mundo de la interpretación con un papel en la telenovela 'Belleza y poder', donde se metió en la piel de Jessica Forrester desde 1994 hasta 1996. No obstante, no fue hasta el año 1998 cuando saltó a la fama gracias a 'Yo y el mundo'. Cuando la serie arrancaba su sexta temporada, Ward fue elegida para incorporarse al elenco principal de esta mítica ficción de Disney. De esta forma, hasta que la serie concluyó en el año 2000, encarnó a Rachel McGuire, una joven que compartía piso con Eric y Jack y que provocó varios momentos de tensión entre ambos amigos.

Tiempo después ha participado en algunas producciones como "Dos rubias de pelo en pecho", hasta que decidió probar suerte en un nuevo género, el del cine erótico. Todo comenzó a raíz de su pasión por el cosplay, lo que llamó la atención de muchos, sobre todo cuando empezó a exhibirse con poca ropa, algo que le gustaba. Así pues, su primer papel protagonista en una película para adultos fue en 'Drive', estrenada en el año 2019 y en la que da vida a una dominatrix. La actriz quedó sorprendida al leer el guion por su calidad, la variedad de temas y lo bien escrito que estaba su personaje. Por todos estos motivos, no dudo un segundo en involucrarse en el proyecto y dar un giro radical a su carrera.

5 Kelli McCarty

Kelli McCarty en la actualidad

Coronada como Miss Estados Unidos en el año 1991, Kelli McCarty realizó varios papeles tanto en el cine como en la televisión. De hecho, prometía una larga trayectoria en la pequeña pantalla, donde participó en ficciones como la telenovela 'Passions', en la que estuvo durante siete años, o las series 'Melrose Place', 'Sensación de vivir', 'Pacific Blue' o 'Beyond the Break', entre otras. Sin embargo, su carrera se truncó cuando esta última producción en la que trabajó fue cancelada y no recibió más ofertas para actuar en la televisión convencional.

De este modo, decidió iniciar un nuevo rumbo y dedicarse al cine para adultos. Para la actriz este género unía dos de sus pasiones: el sexo y la actuación, la combinación perfecta para continuar trabajando en lo que más le gustaba. Su primera incursión en la industria del porno le resultó divertida, aunque provocó una gran polémica y controversia entre los espectadores habituados a verle en otro rol muy diferente.

6 Scott Schwartz

Scott Schwartz en la actualidad

Conocido sobre todo por sus papeles en la década de los ochenta, el actor Scott Schwartz también decidió dar un cambio radical a su carrera pasándose a la industria del entretenimiento para adultos. Cuando le vimos por primera vez era un niño que disfrutaba siendo actor y que dio vida a uno de los personajes más emblemáticos de la película "Historias de Navidad". Además, participó en series de televisión como 'Young People's Specials', 'Época de cambios' y 'Nuevos policías', entre otras.

Aunque su papel principal no era el de ejercer de actor porno, durante un tiempo estuvo vinculado con el negocio gestionando proyectos y dedicándose a la venta de películas desde una agencia de talentos. Tomó ese camino porque necesitaba ganar dinero para poder alimentar a su familia y tener un techo bajo el que dormir. Para él fue la única solución porque en la industria hollywoodiense no querían contratarle tras haber dejado atrás su etapa de niño y adolescente. A partir del año 2000 decidió intentarlo de nuevo como actor de cine convencional y pudo participar en varias producciones.