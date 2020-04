Apolonia Lapiedra explica en 'La resistencia' por qué se retiró del cine porno: "Lo llevaba fatal"

Después de que su primera entrevista en plató se convirtiese en una de las más vistas de la historia de La resistencia, Apolonia Lapiedra regresó como invitada virtual el miércoles 8 de abril. La actriz, que anunció su retirada del cine porno el pasado mes de enero, cree que ya ha pasado el coronavirus: "Ahora estoy un poco preocupada porque quiero que me hagan la prueba de los anticuerpos", explicó antes de hablar sobre su presente y futuro con David Broncano, Ricardo Castella y compañía.

"Aparte de que tengo mi productora Apolonia Films y la web, que aún no he hecho contenido porque con la cuarentena está todo parado, ahora estoy en OnlyFans. Estoy súper concentrada con eso, dándolo todo", confesaba sobre la conocida web para adultos de pago. Ante la curiosidad del presentador, explicó el funcionamiento: "Consiste en verme a mí, puedes chatear conmigo, pedirme vídeos privados".

"Más que dejar el porno del todo, has pasado a otro subsector", apuntaba Broncano, a lo que Apolonia respondía explicando las razones de su retiro: "Para mí el porno convencional era muy cansado, me dolían las rodillas y todo, estaba muy mal. Los tendones de atrás de las rodillas, lo llevaba fatal", recordó. "En el reverse cowgirl es verdad que el tendón posterior de la rodilla te lo jodes", replicó el presentador.

Para despedir la entrevista, Apolonia lanzó un mensaje de ánimo a todos aquellos que, como ella, están pasando o hayan superado ya la enfermedad. "Resistiré", podía leerse escrito en su culo. "Yo esperaba un pan de masa madre", ironizó Ponce. "Me he emocionado, me ha parecido un gesto precioso", concluía Broncano antes de decir adiós.