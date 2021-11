La noche del domingo 21 de noviembre, Telecinco emitió la undécima gala de 'Secret Story: La noche de los secretos', a cargo de Jordi González, en una franja tardía. Una cita en la que se contó con la presencia de la última expulsada del reality, Isabel Rábago, quien vivió un tenso momento cuando María Jesús Ruiz no vaciló al poner en duda el ataque de ansiedad que sufrió en su última gala dentro de la casa.

Isabel Rábago y María Jesús Ruiz discuten en 'Secret Story'

Tras los posicionamientos de los concursantes a favor de cuál de los nominados deseaban ver fuera de la casa, en plató se desarrolló un debate sobre la postura de Sandra Pica, quien a pesar de haber sorprendido al otorgar tres puntos a Adara Molinero, se colocaba detrás de Cristina Porta. Una conversación acalorada en la que, de forma inesperada, Ruiz terminó lanzando un dardo directo hacia Rábago: "en esta edición han tachado a Adara de teatrera, cuando vimos el teatro máximo con esta señora, que fue el ataque de ansiedad".

"Eh, cuidadito", manifestaba la cántabra, claramente molesta, una y otra vez, mientras la colaboradora continuaba insistiendo en sus palabras. "El ataque de ansiedad que te marcaste, no es normal. Y lo digo públicamente", recalcó Rui, tras lo cual replicó que "cuidadito, ninguno". "El teatro te lo marcaste tú, guapa. Hiciste de un ataque de ansiedad, un show. Y eso no se hace, porque hay muchas personas que sufren ataques de ansiedad y tú te reíste de todas ellas", acusó la jienense, quien incluso señaló que "a los dos minutos estabas estupendamente. Venga ya, lo blanco es blanco y lo negro es negro".

"No juguemos con eso"

"Bueno, no juguemos con eso", intervenía entonces el presentador, tratando de calmar las cosas. "Exacto, no juguemos con eso. Me toca las narices que eso se haga", lanzó Ruiz, antes de que Rábago se defendiera de sus acusaciones. "No voy a entrar en este debate y tampoco voy a permitir que se haga semejante afirmación en un plató de televisión. Hay un equipo médico que me atiende", señaló la última expulsada, con calma. "Cállate la boca, porque no te lo voy a permitir. No voy a permitir que juegues con esas cosas ni a ti, ni a nadie, que te quede claro", concluyó la cántabra, tajante, a lo que Ruiz respondió que "me callaré la boca cuando lo considere", antes de que se diera por zanjada la disputa.