'Secret Story: La casa de los secretos' emitió su décima gala el jueves 18 de noviembre en Telecinco, en la que los concursantes tuvieron que despedirse de Isabel Rábago al producirse su expulsión. Asimismo, el programa les dio la oportunidad de conseguir algo de comida ante el bajo presupuesto del que disponían por perder varias pruebas seguidas, para lo cual contaron con la participación de Tom Brusse, quien protagonizó una tensa conversación con Sandra Pica cuando se reencontraron cara a cara en las instalaciones del programa, después de asegurar en directo que su relación con Julen de la Guerra había comenzado como un montaje por parte del madrileño.

Sandra trata de ignorar a Tom como parte de una prueba de 'Secret Story'

El programa reunió a la expareja en el salón de la casa, donde Pica tuvo que ignorar a su inesperada visita si deseaba conseguir algo de comida para sus compañeros. Sin embargo, la llegada de De la Guerra, quien sí respondió al saludo del marroquí, dio al traste con el esfuerzo de la catalana, por lo que pudieron hablar en el jardín, manteniendo la distancia como medida anti-Covid. "Que sepas que todo está bien fuera, que nunca he hablado de ti, que lo estás haciendo bien, pero lo puedes hacer mejor. Estás demasiado pegada a Julen y él te apaga un poco", opinaba entonces el visitante, a quien Pica replicó que "lo que para ti es hacerlo bien, es hacer show, lo que implica no ser tú". "Hay cosas que no me gustaron de ti: cuando llegaste aquí empezaste a hablar mal de mí y no sé por qué, cuando antes de entrar te deseé un buen concurso", apuntó entonces Brusse, ante lo que la catalana señaló que se había limitado a "decir verdades".

"He dicho que, cuando salga de aquí, dependiendo de cómo estén las cosas porque mi miedo es que hayas perturbado a mi familia, tendré una conversación contigo para que el pasado se quede en el pasado. Pero los fantasmas reviven", declaró la concursante. Brusse le aclaró entonces que "fuera he ido a tres platós, al principio, luego me fui de España y he vuelto hace dos semanas. Primero, porque ofrecieron un reality en el extranjero y, segundo, porque yo no pintaba nada y no quería aprovecharme ni de él ni de ti". "No estamos juntos y quería alejarme, que hicieras tú concurso superbien", manifestó Brusse, tras lo cual afirmó que "no tengo ningún rencor contigo, aunque tu madre me odia" y criticó de De la Guerra que "lo habéis traído con el pack de los muebles". "¿Yo qué te voy a decir? Cuando Sandra estaba contigo, nunca hice nada con ella. Una vez que acabasteis la relación, sí, a las dos semanas", señaló el aludido, sin alterarse y sin convencer tampoco a Brusse. "Si te lo tomas como una infidelidad, pues como la que yo recibí por tu parte, fin de la historia", lanzó entonces Pica.

"Hacer show es lo que sabe"

Julen y Sandra hacen frente a Tom Brusse en 'Secret Story'

"Quiero avisar también a Sandra sobre ti", confesó Brusse, quien mencionó el hecho de que Almudena "ha contactado con algunas productoras para desvelar el porqué te has acercado a Sandra", ante lo que De la Guerra aseguró, con sarcasmo", que estaba con Pica "por interés". "¿Sabes cuál es el problema? Que tú igual te has acercado a otras personas por interés, pero no todos somos tú, por suerte", saltó la catalana, mientras que el aludido subrayó que "yo brillo por mí mismo, porque me fui de España para no estar hablando de vosotros". "Espero que tú seas bueno con ella, que al final, después de este reality, no te alejes de ella, porque creo que está realmente enamorada de ti", deseó el marroquí.

"Lo único por lo que te tengo que dar las gracias es porque el no haberte dejado antes, hizo que conociera a Julen y a muchas otras personas", replicó Pica, quien le instó a Brusse a que "no me aconsejes" sobre De la Guerra, puesto que "es mi problema". "Sabes que llevo dos meses aquí, ¿y a qué vienes? ¿A desequilibrarme la mente? ¡Pues no!", le reprochó la catalana, ante lo que el aludido apuntó que "si hubiera querido hacerlo, no me habría ido de España". "Te has ido porque te ha salido otra cosa, no mientas. Mientes más que hablas", criticó la concursante, quien esperaba que la presencia del invitado no fuera la sorpresa de su pareja, "porque la mía ha sido una putada". "Acuérdate de cuando fuiste a 'Supervivientes' a dejarme", recordó entonces el aludido. "Eso fue lo mejor que hice: irme hasta Honduras a dejarte", confesó Pica.