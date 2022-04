Kim Kardashian ha lanzado nueva línea de ropa interior de su marca de moda Skims, en la que la celebrity ha decidido incluir tallas grandes. Un asunto que abordaron en 'Ya son las ocho' la tarde del miércoles 6 de abril, con la intervención de la modelo curvy Eva María Pérez, y bajo la duda de si era un mero movimiento para conseguir más ventas. No obstante, la conversación entre la modelo y algunos de los colaboradores acabó en un derrotero que despertó múltiples críticas en redes, donde se acusó al formato de promover la gordofobia, ante los comentarios y las preguntas que le plantearon a la invitada, al igual que se criticó cómo habían tratado el tema de las tallas grandes.

Miguel Ángel habla con Eva María Pérez en 'Ya son las ocho'

"No sé por qué es noticia que haya diversidad de tallas, cuando tendría que ser lo normal", observó Pérez, al comienzo de la conversación, en la que le plantearon si "te has sentido discriminada en el mundo de la moda". "Siempre. Aunque la gente no lo crea, llevo veintidós años trabajando en el mundo de la moda. Anteriormente, te mandaban tener como una 48 y, ahora, te piden una talla 40", acusó la profesional. En ese momento, Miguel Ángel Nicolás tomó la palabra para hacer un comentario que despertó las primeras críticas: "yo tengo un poquito la gran dicotomía de esta historia, que es: ¿dónde está la línea de la estética y la línea de la salud? Porque muchas veces, este tipo de imágenes, no sé si promueven una vida saludable. Te lo digo desde el corazón, de verdad".

"Todo el mundo que es curvy o de tallas grandes, ¿tiene una mala salud?", cuestionó Pérez. "No, por eso te hago una pregunta", insistió Nicolás, ante lo que la invitada señaló que "en España, en general, cuando ven a una mujer con curvas, piensan que no se cuida nada. Y a lo mejor igual se cuida más que una persona delgada". "Las personas, cuando están delgadas, a lo mejor están obsesionadas. A lo mejor dejan de comer y no les dicen: 'ay, estás mal de salud'", añadía la modelo. "Totalmente de acuerdo, es igual de malo un extremo, que el otro", coincidía el colaborador. Pérez recalcó que, en su opinión, "se debería dejar de juzgar a las personas, porque yo soy muy feliz con la talla que tengo y la primera pregunta que me hacen siempre es si no me gustaría ser delgada". "Yo les pregunto: ¿a ti te gustaría ser gordo? Y me dicen: 'no lo he pensado'. Pues eso: si yo estoy así, quiero estar así, me veo guapísima y estoy bien de salud...", dejó caer Pérez, ante lo que Nicolás comentó que "a mí lo que me gusta es estar sano. Me da igual estar delgado, pero, muchas veces, la obesidad no va de la mano de la salud". "Y estar delgado, tampoco", replicó la invitada.

Lo que ha pasado hoy en #YaSonLasOcho ha sido de VERGÜENZA.

Gordofobia en estado puro, por parte de todos ellos, recurriendo a "lo importante es la salud"... Ha sido vomitivo y penoso. — A?????. (@Luftetxr) April 6, 2022

Flipante la gordofobia en #yasonlasocho — Paula Madrid (@PaulaMadryz) April 6, 2022

¿Miguel Ángel Nicolás normalizando la gordofobia de los medios con el discurso de la Salud? #fresh #YaSonLasOcho — Yosoyaquel (@yosoyaquel2022) April 6, 2022

Estoy flipando con el machaque a la chica modelo menudos ignorantes #YaSonLasOcho — Carahueha (@carahueha) April 6, 2022

Vergüenza ajena de verdad.

Todo mi apoyo a la modelo curvy que ha salido.#YaSonLasOcho — A. (@_ibaiarena) April 6, 2022

La toxicidad que desprende #YaSonLasOcho en cada tema sobre moda o cuerpo que plantean, no tiene nombre — Alex FC ?????????? (@afc_madrid) April 6, 2022

A ver si me ha quedado claro...todas las personas delgadas son absolutamente sanas, no fuman, no tienen colesterol o problemas de circulación. Bochornosas las afirmaciones que se han hecho hoy en #YaSonLasOcho pic.twitter.com/FDWbgmJwiM — La Cocina de Monis (@LaCocinadeMonis) April 6, 2022

#YaSonLasOcho lo que fomentais vosotros es la gordofobia. Yo tengo talla grande y no puedo ver o comprar ropa de mi talla? Y todos los que hablais de la salud.... A ver cómo tenéis vuestras analíticas? — Mati (@matildels) April 6, 2022

De vergüenza el trato que ha recibido Eva Maria Perez, modelo curvy. ¿Quienes se creen esos personajes para cuestionar la salud de nadie por su talla? Dejemos de cuestionar a todo el mundo que no cumple los "cánones". #YaSonLasOcho — Mary (@mary_pm_85) April 6, 2022

Madre mía vais sin filtro #YaSonLasOcho. No se puede ser más patético... Espero que todas las personas de talla 40 para arriba dejen de veros. #latalla38meaprietaelchocho — Cacho Perra (@cacho_perra) April 6, 2022

Os habéis cubierto de gloria con el tema de las tallas grandes. VERGÜENZA #yasonlasocho — La Cocina de Monis (@LaCocinadeMonis) April 6, 2022

Todo lo que salga de lo estandar esta mal? No veas con las ovejas de rebaño. #YaSonLasOcho — Paula Madrid (@PaulaMadryz) April 6, 2022

"Es respetar a cada persona"

Clara Courel intervenía entonces para lanzar una chirriante queja: "no se puede decir que estás muy delgada, pero si tienes una talla grande como Eva María, hay que aplaudirlo, porque todo está fenomenal. Y detrás hay lo que dice Miguel: se está fomentando". "No creo que sea aplaudirlo, sino respetar a cada persona, como quiere estar. Lo que no puede ser normal es que por tener una talla 40-42, o 50-52 y, aunque tú te encuentres bien contigo misma y estés bien de salud, la gente que te vea en la moda te discrimine sin conocerte", argumentó Pérez. La modelo, cuando apuntaron desde el programa a los problemas de salud que conlleva a veces el exceso de peso, incluso desveló que "yo tengo una talla 46 y se supone que, para ellos, soy talla grande. Es ridículo, porque el 80% de la población hoy en día, a partir de una determinada edad, son más bien curvys que delgadas. Y se está aumentando mucho la anorexia y la bulimia". "Es que es igual de malo. Todo lo que no entre en los cánones de la salud, está mal", apuntó Nicolás.