La intervención de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en el Congreso de los Diputados despertó mucho interés mediático en la tarde del martes 5 de abril, especialmente el hecho de que el político mencionara el bombardeo de Guernica por parte de la aviación nazi en 1937, que acabó con la vida de 126 civiles. Esa misma tarde, 'Ya son las ocho' abordó el asunto con la presencia de María Jamardo, periodista de El Debate, cuyas palabras sobre dicha catástrofe histórica despertaron tal indignación que, tan solo un día después, Sonsoles Ónega pidió disculpas en nombre del programa.

Sonsoles Ónega se disculpa en 'Ya son las ocho' por las declaraciones de María Jamardo

"Ni el que bombardeaba era bueno ni los bombardeados eran tan buenos tampoco. O ni el que bombardeaba era malo ni los bombardeados eran tan buenos". Con esta frase sobre el ataque sobre Guernica, la colaboradora del espacio de Telecinco despertó innumerables críticas en redes, incluso entre rostros conocidos de la televisión. De hecho, el argumento fue tachado de hacer una descarada apología del nazismo y un blanqueamiento del franquismo que, además, no recibió réplica por parte de ninguno de los presentes en plató, motivo por el que muchos espectadores pidieron hacer boicot al formato.

Ante el revuelo generado, tan solo veinticuatro horas más tarde, Ónega hizo un paréntesis en su programa antes de abordar las novedades sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, para manifestar las disculpas de parte de todo el equipo. "Ayer, en este programa, una colaboradora expresó una opinión personal sobre el bombardeo de Guernica a raíz de las palabras del presidente ucraniano Zelenski. Y quiero decir algo desde aquí: este es un espacio abierto, donde tienen cabida todos los criterios. A veces pasa, y ayer ocurrió, que esos criterios han resultado ofensivos para las convicciones de nuestros espectadores e incluso injustos con la historia", declaró la presentadora.

Las disculpas en #YaSonLasOcho6A por el comentario lamentable sobre Gernika de María Jamardo ayer martes pic.twitter.com/4Ek6ruION8 — Hugo ???????? (@hugo_cnm) April 6, 2022

"Un mal uso de la libertad de expresión"

Como parte del discurso, la madrileña recalcó entonces que "no pasa nada por pedir disculpas y lo hacemos a quienes se han sentido injuriados, entre los que se puede encontrar este equipo". "Se hizo un mal uso de la libertad de expresión, que Telecinco garantiza siempre, y reitero en nombre de esta empresa, que es mi casa, que esa forma de interpretar la historia más dolorosa de España, no coincide en absoluto con nuestra forma de pensar y, desde luego, no con la mía", concluyó Ónega, tajante, antes de continuar con el programa.