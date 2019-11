La desconcertante despedida de Adara y Gianmarco en 'GH VIP 7': "No entiendo una mierda"

*En elaboración

La noche del jueves 7 de noviembre, Telecinco emitió la décima gala de ' GH VIP 7 ', en la que Gianmarco Onestini se convirtió en el nuevo expulsado de la edición frente a Alba. Por ello, el programa optó por emitir un mensaje de Adara Molinero hacia el italiano, antes de que se reuniera con su compañera y saliera definitivamente de la casa de Guadalix de la Sierra., sentimiento que acabó contagiando al Maestro Joao tras reunirse con él.

Adara y Gianmarco se despiden en 'GH VIP 7'

"Nunca me atrevo a decírtelo, pero quiero que sepas que te quiero mucho, eres súper especial y no te olvides de mí. Espero que cumplamos nuestra promesa", declaró Adara en un vídeo a modo de improvisada despedida, tras el cual Gianmarco señaló que no estaban confundidos, en una conversación con Jorge Javier Vázquez. "Estamos muy unidos y nos tenemos mucho cariño, pero tanto ella como yo respetamos a su pareja", declaró el concursante, quien señaló que, en su opinión, Adara tenía que hablar antes con Hugo y "aclarar las cosas con él".

El programa emitió entonces el vídeo en el que Adara declaraba ante Onestini que estaba enamorada de él, al igual que reconocía los baches que tenía con Hugo Martín. "Jorge, para mí no es fácil", reconoció el italiano, cuando el presentador quiso saber qué sentía por su compañera. Unas palabras tras las cuales el catalán insistió, antes de que Molinero se reuniera con él, en que podía hablar libremente, aunque sin desvelar lo que había visto. "Todo lo que hemos hablado, se sabe todo", declaró Gianmarco al reunirse con Adara, tras anunciarle su expulsión y abrazarla. "Es una cosa que se va a arreglar", añadió el italiano, en medio de la conversación, antes de indicarle a Molinero que tenía "que hablar con otras personas" antes que con él.

Un ataque de nervios

Adara y Joao, confundidos por la despedida de Gianmarco en 'GH VIP 7'

"Tú tranquila. Nos vemos fuera", declaró Gianmarco durante la breve conversación. "Estoy en shock", reconoció Adara, algo con lo que coincidió el italiano antes de abandonar la casa. "La madre que me trajo", soltó Molinero. "No se puede hacer peor que Gianmarco. Lo ha hecho muy mal", opinó Jorge Javier, quien señaló que había dejado a la concursante "totalmente descolocada". Una sensación que Adara contagió a Joao al reunirse con él a solas en el confesionario. "Estoy en shock, no sé qué está pasando", reconoció Molinero al reunirse con su compañero. "Estáte tranquila que yo estoy contigo", declaró el vidente, antes de que Adara reconociera que no entendía "una mierda".

"No se puede haber ido, es una broma", soltó Joao en medio del desconcierto de ambos concursantes. "Me va a dar un ataque y no sé por qué", reconoció el vidente, antes de señalar la posibilidad de que Adara estuviera "tan en shock" que no se hubiera "enterado de nada". "Tengo un ataque de nervios tremendo", reconoció el concursante, quien confesó que, como Gianmarco hablaba "enigmático", no podían saber qué había querido decir. "¿Dónde está Jorge Javier? ¿Por qué no está, si siempre aparece?", cuestionó Joao, despertando risas en plató ante su desconcierto y el de Adara.