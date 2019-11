Gianmarco, octavo concursante expulsado de 'GH VIP 7' frente a Alba Carrillo

La noche del jueves 7 de noviembre, Telecinco emitió la décima gala de 'GH VIP 7', en la que tanto Alba Carrillo como Gianmarco Onestini se jugaban su permanencia en la casa tras la salvación del Maestro Joao y Adara Molinero dos días antes. Una cita en la que, finalmente, el duelo concluyó con Gianmarco fuera de la casa

Alba Carrillo y Gianmarco, juntos en la sala de expulsión de 'GH VIP 7'

Los porcentajes arrancaron la noche con un 36,1 y un 63,9%, números que apenas variaron y que provocaron la expulsión del italiano. "Se vaya quien se vaya, se lo echará muchísimo de menos", aseguró Jorge Javier Vázquez, quien tiempo después preguntó a los dos nominados qué les dolería si tuvieran que abandonar esa misma noche el concurso. "Dejar a mis amigos aquí y no seguir en un concurso en el que me gustaría seguir", confesó Gianmarco. "Ahora que he cogido fuerzas, me daría pena no seguir", añadió Carrillo.

"Es una subida de emociones. Es la decisión de la audiencia y la respeto", declaró el italiano, tras conocer su expulsión. "Estoy emocionado, has sido un concursante extraordinario. Me ha gustado mucho conocerte", declaró entonces Jorge Javier, antes de añadir que el concursante había "sido una sorpresa muy agradable". "Estoy agradecido de haber participado en este fantástico programa", confesó Gianmarco, antes de que el programa le pusiera un recopilatorio de buenos momentos que el concursante había vivido con Adara.

"No puede ocurrir nada"

"Es evidente, es la persona que para mí ha sido más importante. Ha sido un apoyo fundamental y junto a Joao me han apoyado cuando me he sentido solo", señaló Onestini, quien describió a Adara como su "mejor amiga". Tras dar a conocer la decisión de la audiencia, Jorge Javier conversó un rato con Gianmarco, quien señaló que el hecho de que Adara tuviera pareja fuera tenía importancia. "Por lo tanto, no puede ocurrir nada", declaró el concursante. "Si uno tiene cariño, no se puede ir más allá. Es algo que uno tiene que tener en consideración", añadió Onestini, antes de admitir que no quería "ser un problema" ni para Adara "ni para su pareja" y señalar que no le preocupaba lo de fuera, porque él sabía lo que sentía.