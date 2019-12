Adara Molinero, ganadora de 'GH VIP 7'

Noventa y nueve días después de que arrancara la séptima edición de 'GH VIP' en Telecinco, Adara Molinero, Mila Ximénez y Alba Carrillo han sido las protagonistas de una emotiva y emocionante gala final, tras pasar una última semana a solas tras la eliminación de Noemí Salazar en la recta final. Una gala marcada por el regreso de Jorge Javier Vázquez tras su operación y que concluyó con Adara como la ganadora de la edición.

Alba Carillo y Adara, segunda finalista y ganadora de 'GH VIP 7'

"Hemos batido el récord de participación en llamadas telefónicas", anunció Jorge Javier al arrancar la gala, después de señalar que "los teléfonos están que echan humo". El presentador pronosticó tiempo después una final "muy ajustada", antes de felicitar a las tres finalistas "por vuestro concurso y por desnudar vuestras almas hasta el último segundo". Unas declaraciones tras las cuales Mila se convirtió en la tercera finalista, dejando el duelo final entre Adara y Alba.

Ambas finalistas fueron las últimas en despedirse de la casa de Guadalix de la Sierra antes de dirigirse a plató, donde no solo se reencontraron con sus familiares, amigos y excompañeros de concurso, sino que también revivieron algunos momentos dentro del reality. Además, el presentador mostró los porcentajes, situados entonces en un 43,9 y un 56,1%, minutos antes de que se diera a conocer la identidad de la ganadora de la séptima edición del concurso de celebrities y que finalmente otorgó la victoria a Molinero por una diferencia algo más alta: un 56,3% de los votos de la audiencia.

"Lo he pasado mal"

Adara no se contuvo a la hora de mostrar su alegría tras oír su nombre como ganadora del reality, emitiendo un sonoro grito de alegría mientras sus familiares, amigos y compañeros acudían a abrazarla y felicitarla. Tras el momento de euforia inicial, Molinero recibió el maletín con el premio de 100.000 euros de manos de la ganadora de 'GH VIP 6', Miriam Saavedra, quien la abrazó mientras la felicitaba. "Te lo mereces, preciosa, lo has dado todo", declaró la peruana, tras lo cual Adara, maletín en mano, afirmó que "no puedo creerlo". Un momento en el que Jorge Javier reunió a la concursante con su madre en el centro del plató, para hablar con ambas. "Lo he pasado mal, pero ahora cuando salgas, hablaremos. Te lo mereces. Has sido la mejor ahí dentro", declaró Elena, ante una preocupada Adara. "Muchísimas gracias, de verdad, estoy super emocionada", dedicó la ganadora a la audiencia.