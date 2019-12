La noche del jueves 19 de diciembre, 'GH VIP 7' celebró su gala final como Adara Molinero, Alba Carrillo y Mila Ximénez como concursantes finalistas. Una noche muy especial plagada de recuerdos de sus cien días de concurso, en la que Mila Ximénez se convirtió en la finalista menos votada y, en consecuencia, en la tercera finalista de la edición.

Mila Ximénez, tercera finalista de 'GH VIP 7'

La concursante se reunió con sus compañeras antes de conocer la decisión de la audiencia, cuyos votos al arrancar la gala estaban situados en un 40,1%, un 11,3% y un 48,6%. "Os felicito por vuestro concurso y por desnudar vuestras almas hasta el último segundo", declaró Jorge Javier Vázquez, antes de dar a conocer la identidad de la tercera finalista de la edición, Mila, quien no dudó en gritar de alegría al haber llegado tan lejos.

"Suerte a las dos, porque sois dos campeonas", declaró Ximénez, tras abrazar emocionada a sus dos compañeras, momento en el que el presentador le deseó "muchísimas felicidades". "Te he echado tanto de menos. Tengo tantas ganas de verte, de darte un abrazo. Me ha gustado mucho verte ahí", confesó Vázquez, antes de señalar que "he pensado mucho en este momento, durante estos días. "Me da mucha alegría estar aquí para poder verte", concluyó el presentador.

"Gran persona y buena amiga"

Mila Ximénez había prometido galas atrás que acudiría al plató vestida de abeja reina, disfraz con el que se encontró tras despedirse de Adara y Alba. Sin embargo, lejos de tomárselo mal como la última vez, la concursante se mostró conforme, justo antes de que el programa la sorprendiera con la presencia de Kiko Jiménez. La visita de su compañero emocionó profundamente a Ximénez, quien no dudó en abrazarlo entre gritos de alegría, antes de mostrarse conforme con el hecho de haber recibido críticas por su concurso. Un encuentro en el que el colaborador de 'Sálvame' se mostró también emocionado, antes de destacar el hecho de que el concurso hubiera ayudado a "conocer a la gran persona y a la buena amiga que siempre he sabido que eras". "Sales del concurso indestructible", alabó Jorge Javier, antes de que la finalista emprendiera su viaje a plató.