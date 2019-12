La divertida reacción de Mila Ximénez al descubrir 'Sálvame banana': "¿Con el mismo sueldo?"

La noche del jueves 19 de diciembre, Telecinco emitió la gala final de 'GH VIP 7' con Adara Molinero y Alba Carrillo como finalistas definitivas, tras la eliminación de Mila Ximénez, quien quedó en tercer puesto. Una ocasión en la que la colaboradora de 'Sálvame' recibió algo de información del exterior, concretamente, del programa para el que trabaja y de su principal novedad: la existencia de 'Sálvame banana'.

Mila Ximénez, sorprendida en la Gala Final de 'GH VIP 7' al descubrir 'Sálvame banana'

"Me ha dicho Kiko que te diga que me voy a tomar una banana diaria, eso qué quiere decir?", quiso saber la finalista al llegar a plató, después de haber tenido un encuentro con su compañero de 'Sálvame' antes de salir de la casa de Guadalix de la Sierra. "Me encanta, ¿te gusta la banana?", bromeó Jorge Javier Vázquez, ante lo que Ximénez respondió con un "depende". "Me encanta contarte esta noticia. ¿Estás preparada para el potasio?", insistió el presentador, quien confeso que "estaba deseando que salieras" para contarle la noticia. "Depende de por dónde me lo metan", replicó la tercera finalista, bromista.

"Cuando te fuiste, la vida es una y ahora es otra. Existe el 'Sálvame limón', 'Sálvame naranja' y 'Sálvame banana'", desveló finalmente Vázquez, ante una desconcertada Mila. "¿Y eso qué es?", cuestionó Mila Ximénez. "Acabar a las nueve. Fundamentalmente es eso", aclaró el presentador. "¿Con el mismo sueldo?", soltó una anonadada Mila, despertando risas no solo en Vázquez, sino también en los presentes en plató. "Empezamos de cuatro a siete. Luego dijeron de siete a ocho y dijimos: '¿hay alguna subida?'. Y nos dijeron: no. ¿Y ahora de cuatro a nueve, sin subida?", cuestionó Ximénez, incrédula, ante lo que el presentador apuntó al "prestigio de hacer el 'banana'".

"Ya apañaréis los precios"

Dicha expresión que confundió un tanto a la finalista, quien preguntó qué era "hacer el banana" e incluso apuntó a la posibilidad de que hubiera que vestirse de plátano, para diversión de Vázquez. "Estás de coña", señaló la finalista, con respecto a la noticia del nuevo 'Sálvame', antes de preguntar por el nuevo colaborador, momento en el que Antonio David Flores le desveló que era él, para alegría de Mila. "¿Qué te dije? Te dije que te iba a cambiar la vida, que sería bueno para ti", señaló Ximénez, quien le dio la bienvenida a su nuevo compañero. "En serio, se ha aumentado una hora y se llama 'Sálvame banana'. Luego ya apañaréis vosotros los precios. Pero creo que el taxi os lo pagan", concluyó Jorge Javier.