Por Daniel Parra |

El día de San Valentín no fue el mejor para Adara Molinero. Tal y como ha confirmado a través de su cuenta de Instagram, la influencer acudió el pasado miércoles 14 de febrero a una clínica de estética para eliminar las manchas en la piel que mantenía en sus piernas desde su participación en 'Supervivientes'. Sin embargo, el tratamiento resultó en una posible negligencia, cuando Molinero sufrió quemaduras por los tres tipos de láser que se utilizaron para eliminar las cicatrices. "Como él es un dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo", ha desvelado la ganadora de la sétima edición de 'GH VIP'.

Las piernas vendadas de Adara Molinero en el hospital

, continúa Molinero en su story de Instagram. La madrileña ha revelado que en la clínica la trataron "como si fuera una exagerada" y que, al ponerle aire frío, le causaron más dolor., incluyendo imágenes del proceso., ha añadido. El diagnóstico que le han dado en el hospital es que sufre quemaduras de segundo grado.

"No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo las curas", ha escrito Molinero, que se ha preguntado: "¿Cómo es posible que un dermatólogo te haga esto?". "Me han destrozado toda la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas", ha desvelado. La exparticipante de 'Secret Story: La casa de los secretos' se ha sincerado con sus seguidores: "Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado".

Está tomando acciones legales

Adara Molinero ha hecho público también el nombre de la clínica donde le hicieron el tratamiento. En un mensaje privado, publicado por la propia influencer en sus stories de Instagram, uno de sus seguidores le recomienda tomar acciones legales, "para que no le volviera a pasar a nadie". "Estoy en ello", ha sido la respuesta de Molinero, que no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar su indignación en sus redes sociales, a pesar de haber tardado unas horas por el "shock", según ha relatado ella misma.