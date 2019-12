Antonio David Flores niega en 'Sábado deluxe' haber querido tirar a Rocío Carrasco por una ventana

El paso de Antonio David Flores por 'GH VIP 7' pasó más bien desapercibido, pero no ha sido así su visita a 'Sábado deluxe', donde ha generado una gran cantidad de titulares. María Patiño comenzó preguntando al tertuliano por la querella por violencia de género que le interpuso hace unos años Rocío Carrasco. La causa ya está archivada, pero el exguardia civil ha calificado ese momento como "el peor" de su vida y ha relatado en que se basaba su exmujer para denunciarle por maltrato físico.

Antonio David habla sobre el conflicto con Rocío Carrasco en 'Sábado Deluxe'

"Lo que narra delante de la juez en su declaración es un episodio cuando estaba embarazada de mi hijo David. Dice que durante una discusión en casa de su madre yo intento tirarla por una ventana de la habitación del chalé de Chipiona", ha contado Antonio David. Una acusación de la que se ha querido defender el tertuliano, asegurando: "Juro por mi vida que no intenté tirar a Rocío Carrasco por la ventana".

Para probar su inocencia, el entrevistado ha explicado que no estaban solos en la casa: "En esa casa estaba la hermana de Rocío Jurado, su marido y sus hijas. Lo más normal es que si ocurre un hecho de ese tipo lo comuniques a tu familia y llames a la policía. Ella hubiera acabado en el hospital y yo en un calabozo". Ha añadido que una acusación así nace de la "crueldad" y la venganza: "Hay que tener una mente muy retorcida y tener muchas ganas de hacer daño". Antonio David está convencido de que su exmujer quiere verle entre rejas desde hace mucho tiempo: "Ella le dijo a mi hija que quería verme en la cárcel".

"El que quiere hacer daño es Fidel"

Pero el exconcursante de 'GH VIP 7' cree que la intención de hacer daño no es de Rocío Carrasco, sino de su actual pareja Fidel Albiac. Antonio David cree que sus hijos "han estorbado" a Fidel en su relación con su exmujer y que él nunca ha favorecido la resolución del conflicto entre Rocío y sus hijos. Además, ha revelado el primer contacto que tuvo con Albiac: "Yo tuve una llamada de teléfono cuando nos separamos que me intimidó. Me amenazó. Luego lo he visto en persona y es todo lo contrario, es un tío encantador. No lo entiendo".

Antonio David, muy claro en 'Sábado Deluxe'

"Yo no soy tu madre"

Antonio David ha querido relatar también cómo fue una de las llamadas más duras entre su exmujer y su hija mayor, Rocío Flores: "Le llamó preguntando por mi hijo David que estaba con ella y le respondió: 'Aquí no vuelvas a llamar, olvídate de mí, yo no soy tu madre'". Pero, pese a este choque, el tertuliano explica que su hija sigue preocupándose por su madre, como ya lo hacía desde que era pequeña: "Ella con doce años ya quería venirse conmigo, pero no lo hacía por no dejar a su madre con su novio".

Antonio David explica que esta actitud de su hija se debe a que él los ha enseñado a perdonar. Ha sido entonces cuando María Patiño le ha preguntado si él ha sido capaz de perdonar a su exmujer. El excolaborador de 'Mujeres y hombres y viceversa' lo ha dejado claro con un ejemplo: "Si Rocío Carrasco me llama y me dice que tiene un problema tardo tres minutos en aparecer en su casa".

Gustavo González explica sus problemas con Fidel en 'Sábado Deluxe'

Gustavo González también tuvo problemas con Fidel

El colaborador de 'Sálvame' ha explicado que él también había "sufrido" llamadas telefónicas "siniestras" de Fidel Albiac, que llegó a pedir al director de 'DEC', programa donde trabajaba Gustavo González, que lo echase: "Llamó para pedir mi cabeza". Una actitud que no agradó al colaborador: "Jugó con mi pan". Aunque explica que, afortunadamente, la cadena no cedió a las peticiones de Albiac.