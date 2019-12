Lucía Pariente justifica su positivo cambio de actitud en 'GH VIP 7'

Alba Carrillo no ha sido la ganadora de 'GH VIP'. La audiencia ha decidido situar a la modelo en segunda posición, por detrás de Adara Molinero, pero los esfuerzos de su madre, Lucía Pariente, por acercar a su hija al maletín han tenido sus frutos. Los colaboradores de 'Sálvame' han identificado un cambio de actitud en positivo por parte de la exconcursante de 'Supervivientes', algo por lo que ella se ha justificado.

Lucía Pariente defiende a Alba Carrillo en 'Sálvame'

Hace sólo unos días, Pariente acudía al plató de 'Sálvame' para mostrar su apoyo incondicional a su huja. Lo hacía ataviada con una camiseta de la concursante e irradiando alegría. Una actitud que María Patiño no pasó por alto: "Has cambiado como mamá y defensora. Has estado menos a la defensiva y hemos visto a una Lucía diferente".

Tras el comentario, apoyado por Carlota Corredera, Pariente decidió dar una explicación: "En este momento estamos más tranquilas y menos heridas". En el mismo programa, Lydia Lozano comentaba que se habían vivido dos realities: "El de tu hija y el tuyo. Te veíamos sufrir, y no por los comentarios de los colaboradores, por otras cosas". A lo que Pariente respondía: "Ya no estoy a la defensiva".

Una madre salpicada por las decisiones de su hija

Con sus apariciones en plató, Pariente ha dejado siempre muy claro cuáles son las preocupaciones familiares que le han llevado a mantener un carácter tan difícil. Indirectamente, hace alusión a los tormentosos episodios que Alba Carrillo ha vivido en los últimos años tras romper con su exmarido, el tenista Feliciano López, y el padre de su hijo, Fonsi Nieto.

Divorcios, custodias, reproches, dinero y revistas del corazón han puesto en jaque los nervios de Carrillo, que ha llegado a confesar haber sufrido una fuerte depresión, incluso estando dentro de 'GH VIP'. Y, como madre, también los de Pariente. Ella, como encargada de defender a su hija, ha lidiado con los mismos encontronazos.