Elena perdona a Hugo Sierra en 'Supervivientes' tras saber lo que realmente pasó en el parto de Adara

Los reencuentros han sido el contenido principal de 'Supervivientes: Tierra de nadie' emitido este martes 31 de marzo en Cuatro. Carlos Sobera ha sido el maestro de ceremonias de una noche cargada de sorpresas en la que los participantes del reality han descubierto la existencia de Playa Desvalida. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido el protagonizado por Elena Rodríguez y Hugo Sierra y es que ambos se han reencontrado tras semanas sin verse y para sorpresa de todos, la emoción, las lágrimas y la cordialidad han estado más presentes que nunca.

Al verse, ambas no han dudado en fundirse en un bonito abrazo aunque Sobera ha querido rápidamente poner las cartas sobre la mesa y evidenciar que todo no era tan idílico entre ambos. "Elena tiene cierto resquemor porque en la Palapa hubo un enfrentamiento entre vosotros y ella dijo que Hugo no le permitió estar con su hija en su parto", contó el presentador, haciendo referencia a una discusión entre ambos que sucedió semanas atrás y en la que Rodríguez quiso destapar que Sierra no le había permitido acompañar a Adara Molinero en el nacimiento de su bebé.

El verdadero motivo de Hugo

"Él le influyó mucho y mi hija se dejó llevar", afirmó Rodríguez, dejando claro que no había cambiado de opinión. Por su parte, Sierra volvió a su versión y quiso evidenciar que según él, "las cosas no fueron así, yo lo único que pedí a Adara es que los primeros días nosotros estuviésemos en casa solos con el niño, que pudiésemos disfrutar ambos sin nadie". Además, Sierra recordó que "las primeras personas a las que avisamos cuando se produjo el parto fueron ella y mi mamá". El chico además confesó que esta petición se produjo porque en el parto de su anterior hija él no había podido disfrutar de ella y no quería que esto se repitiese.

El zasca de Maestro Joao

Ante esta justificación, desconocida por todos hasta ahora, Rodríguez decidió entonces sembrar la paz con el que fuese su yerno. "Yo entendí otra cosa", empezó diciendo Rodríguez, para después añadir que "lo que yo entendí es que mi hija me pidió que querían tranquilidad, peor sentí dolor, por eso quise ir mis cojones, aunque me quité de en medio en dos días". De esta forma, ambos se reconciliaron y tras revelarse lo que realmente sucedió en el parto de Adara Molinero, las aguas volvieron a su cauce. Una reconciliación que no gustó demasiado a plató. "Nunca me he tragado un rollo más ficticio que este", afirmó Maestro Joao, mientras que Isabel Rábago añadió: "Me ha decepcionado un poco Elena. A ver si se centran ya y dan una versión definitiva sobre ese episodio (...) pero me ha gustado la actitud e Hugo".