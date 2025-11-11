FormulaTV
Conectar
Última hora Feijóo designa a Juanfran Pérez Llorca como sustituto de Mazón en Valencia

MUCHO ÁNIMO

Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación por su adicción a las drogas: "Esta vez no hay un hasta pronto"

El actor de 'Física o Química', 'Chiringuito de Pepe' o 'Los Serrano' ha lanzado un comunicado oficial en el que se sincera sobre su estado actual de salud.

Adrián Rodríguez vuelve a rehabilitación por su adicción a las drogas: "Esta vez no hay un hasta pronto"
©Instagram
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 11 Noviembre 2025 15:26 (hace 38 minutos)

Adrián Rodríguez, el actor conocido por sus papeles en 'Física o química', 'Chiringuito de Pepe' o 'Los Serrano' ha anunciado en su Instagram una nueva recaída en su adicción en las drogas. El actor lleva años enfrentando su enfermedad y dejando de lado proyectos en el mundo de la ficción y televisión para centrarse en su recuperación; sin embargo, ha anunciado su desaparición de redes para focalizarse aún más y retomar su tratamiento.

Hace apenas unos meses, en agosto, el actor anunciaba vivir en Chiclana rodeado con una serie de profesionales que le estaban ayudando en su proceso, permitiéndole trabajar y poder llevar una vida relajada. Inmerso en una recuperación que parecía fructífera, Adrián Rodríguez ha comunicado que volverá a ponerse en tratamiento, dejando ver una nueva recaída.

Adrián Rodríguez en &#39;Física o Química: el reencuentro&#39;
Adrián Rodríguez en 'Física o Química: el reencuentro'
Vídeos FormulaTV

"Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... Tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún queda en mi interior ha vuelto para iluminarme para volver a ponerme en tratamiento", declaraba.

"Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo, pedir disculpas a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente. Estaré totalmente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte, Adri", finalizaba.

Adrián Rodríguez en su edición de &#39;Supervivientes&#39;
Adrián Rodríguez en su edición de 'Supervivientes'

La ayuda de Adrián Rodríguez a otros drogodependientes

En agosto, durante su etapa de recuperación, Adrián Rodríguez anunciaba una nueva cuenta de Instagram llamada 'adriánrodriguezrecuperacion' mediante la cual ofrecía su ayuda a otros adictos y mostraba su reciente título como monitor de drogodependencia. Sin embargo, desde hacía algunos meses atrás está cuenta se encontraba inactiva, lo cual puede estar relacionado con las trabas durante el proceso de su enfermedad.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Famosos relacionados

Top Series

Listas