Por Sandra Alcaide Barrón |

Adrián Rodríguez, el actor conocido por sus papeles en 'Física o química', 'Chiringuito de Pepe' o 'Los Serrano' ha anunciado en su Instagram una nueva recaída en su adicción en las drogas. El actor lleva años enfrentando su enfermedad y dejando de lado proyectos en el mundo de la ficción y televisión para centrarse en su recuperación; sin embargo, ha anunciado su desaparición de redes para focalizarse aún más y retomar su tratamiento.

Hace apenas unos meses, en agosto, el actor anunciaba vivir en Chiclana rodeado con una serie de profesionales que le estaban ayudando en su proceso, permitiéndole trabajar y poder llevar una vida relajada. Inmerso en una recuperación que parecía fructífera, Adrián Rodríguez ha comunicado que volverá a ponerse en tratamiento, dejando ver una nueva recaída.

Adrián Rodríguez en 'Física o Química: el reencuentro'

"Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... Tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. Y la poca luz que aún queda en mi interior ha vuelto para iluminarme para volver a ponerme en tratamiento", declaraba.

Adrián Rodríguez en su edición de 'Supervivientes'

La ayuda de Adrián Rodríguez a otros drogodependientes

"Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo, pedir disculpas a toda la genteo cualquier otro inconveniente.. Gracias y un beso muy fuerte, Adri", finalizaba.

En agosto, durante su etapa de recuperación, Adrián Rodríguez anunciaba una nueva cuenta de Instagram llamada 'adriánrodriguezrecuperacion' mediante la cual ofrecía su ayuda a otros adictos y mostraba su reciente título como monitor de drogodependencia. Sin embargo, desde hacía algunos meses atrás está cuenta se encontraba inactiva, lo cual puede estar relacionado con las trabas durante el proceso de su enfermedad.