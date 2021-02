Agustín Pantoja acusa a José Luis Moreno de robarle la idea para crear 'La que se avecina'

Kiko Rivera no para de aparecer por Telecinco para hablar de su madre Isabel Pantoja y sacar todos los trapos sucios que escondían desde hace años. El hijo de la tonadillera volvió a estar presente en una nueva entrega de 'Domingo deluxe' dedicada exclusivamente a él el en la noche del 31 de enero. Durante su paso por el espacio, no solo contó nuevos detalles sobre los tejemanejes de su progenitora, también tuvo críticas hacía su tío Agustín Pantoja, el cual le dijo a su sobrino que 'La que se avecina' fue idea suya y no de José Luis Moreno.

Jorge Javier Vázquez y Kiko Rivera hablan de Agustin Pantoja en 'Domingo deluxe'

Antonio Rossi quiso conocer del propio Kiko Rivera cuál era la vinculación que tenía Agustín Pantoja con la famosa ficción de vecinos. Antes de empezar a contar la anécdota, el invitado de 'Domingo deluxe' no pudo evitar reírse: "Es que me parece surrealista". Rivera explicó que su madre tenía muy buena amistad con José Luis Moreno, el cual iba muy a menudo por la casa junto con otros miembros de la familia Pantoja y se quedaban hasta tarde hablando: "Mi tío siempre cuenta que comentó una idea similar a 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva'. Entonces, él siempre dice que José Luis Moreno le robó la idea y creó 'La que se avecina'", afirmó el exconcursante de 'GH VIP'.

"Yo alucinaba: 'Sí, claro, tú eres ahora Walt Disney', bromeó el invitado. "Pero ¿Se lo creía?", preguntó atónito Jorge Javier Vázquez y Kiko Rivera lo afirmó rotundamente, pero, además, Antonio Rossi lo corroboró: "Lo sigue contando a día de hoy. Lo critica mucho porque dice que él le mandó los bocetos y la idea del vecindario y le robó la idea". No solo Agustín piensa eso, sino que la propia Isabel Pantoja apoyaba el argumento de su hermano. De todas formas, la tonadillera y el productor ya no mantienen ningún tipo de relación: "Yo no tengo nada que decir sobre José Luis Moreno. Conmigo se ha portado excelentemente bien tanto de pequeño como de adulto", afirmó Rivera.

La reacción de Alberto Caballero

Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno, se ha sorprendido con las palabras que compartió Kiko Rivera sobre que Agustín Pantoja asegura que fue el inventor de 'La que se avecina'. El productor ejecutivo y guionista de la serie ha reaccionado a esta noticia en sus redes sociales con un mensaje más que contundente: "Lo que me faltaba por oír. Él se había reservado el papel del portero...", ha publicado mofándose de los argumentos del hermano de Isabel Pantoja.