Así ha sido la despedida de Mirador de Montepinar en 'La que se avecina'

La segunda parte de la duodécima temporada de 'La que se avecina' se encuentra disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video desde el viernes 8 de enero. Así pues, los fans de la ficción creada por los hermanos Caballero y Daniel Deorador ya han podido ver el desenlace de Mirador de Montepinar, el edificio que ha acompañado a los vecinos desde el inicio de la serie.

Debido a la finalización del contrato que tenía la productora Contubernio para alquilar el plató en el que se encontraban los decorados de la ficción de Telecinco, ha sido imposible continuar grabando en dicho edificio, por lo que la trama de la destrucción del edificio, además de la realidad, también se ha llevado a la ficción.

Un reality que los lleva a 'Sálvame'

Los vecinos conectan con 'Sálvame'

En el último episodio de la primera parte se pudo ver cómo los vecinos recibían una carta que les informaba de la expropiación debido a que el edificio se encontraba en el tramo en el que estaba previsto construir la M-60. Por ello, en esta segunda parte se ha visto cómo ha continuado la trama, sabiéndose que se trataba de una venganza de Germán Palomares, El Moroso, contra los vecinos.

En el último de los capítulos de esta tanda vemos cómo los vecinos se atrincheran en Mirador de Montepinar, impidiendo a los agentes desalojar el edificio. Por ello, deciden esconderse todos en el búnker construido por Antonio Recio en los trasteros, retransmitiendo su cautiverio a través de las redes sociales, lo que supone una especie de 'Gran Hermano' con todos los vecinos. Gracias a esta retransmisión consiguen conectar con 'Sálvame', presentado por Paz Padilla, por lo que airean gran parte de los trapos sucios de los convivientes en directo.

Lacrimógena despedida

Los vecinos abandonan Mirador de Montepinar

Más tarde, tras peleas y disputas entre ellos y con la policía, y gracias al chantaje de Doña Fina a su hermano, El Moroso, consigue que todos sus vecinos salgan del búnker y abandonen Montepinar con una escena muy emotiva para todos los espectadores. Es Doña Fina quien habla al resto, afirmando: "A mí me gustaría pediros perdón. No me caéis bien. Bueno, un poco Amador, y las Morcillo también, pero vamos, que siento haberos puteado tanto", a lo que Antonio Recio añade: "A mí las despedidas no me gustan porque son muy ñoñas", ante lo que empiezan a caérsele unas lágrimas.

Por último, antes de que los vecinos abandonen el edificio, uno de los momentos más destacables es cuando Coque pregunta qué hacen con el cuadro que preside el rellano de la planta baja, y ante la indecisión de los vecinos, es Antonio Recio quien propone "que se hunda con el edificio, como la orquesta del Titanic".

De la periferia, ¿al centro?

Votación de los vecinos para mudarse al centro

Intentado salvar a Antonio Recio de su detención tras haberle cortado la coleta a Pablo Iglesias, todos los vecinos terminan en el calabozo, donde hablan de su futuro fuera de la periferia, a lo que Bruno Quiroga afirma: "Al final os voy a echar de menos", con lo que Amador se siente identificado. Por ello, Coque habla para decir que "una cosilla que se me viene a la mente. Si tanto nos queremos, ¿por qué no seguimos viviendo juntos?".

Ante esta pregunta, Menchu responde que "claro. Buscamos un sitio que haya pisos para todos", a lo que Coque vuelve a decir que "yo he visto un edificio que se vende en el centro. Lo iban a hacer oficinas, pero con la crisis lo pararon", por lo que los vecinos empiezan a pensar su nueva vida en el centro de la ciudad, alejados de la periferia. Fermín apunta que "a lo mejor allí sí que se hace nuestro sueño realidad", por lo que Antonio se anima a preguntar: "¿Votos a favor de mudarnos al centro?". Todos los vecinos levantan la mano salvo Enrique, que tras pensarlo unos segundos, termina haciéndolo también. ¿Veremos a los vecinos en el centro en la decimotercera temporada de la serie?