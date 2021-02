La trayectoria de Macarena Gómez en televisión, más allá de 'La que se avecina'

El 2 de febrero de 1978, nacía en Córdoba la actriz Macarena Gómez, cuya carrera profesional ante las cámaras arrancó en el año 2000, cuando interpretó un pequeño papel en 'Raquel busca su sitio', de Televisión Española. Un año después, dio el salto al cine con una de las producciones más destacadas de su carrera: "Dagon: la secta del mar", donde formaba parte del reparto principal junto a Ezra Godden, Francisco Rabal o Raquel Meroño.

Aunque desde entonces su trayectoria profesional ha estado más ligada al ámbito cinematográfico donde cuenta con una larga y exitosa lista de trabajos con papeles tanto en cortos como en largometrajes, entre los que destacan títulos como "Sexykiller: morirás por ella" o "Musarañas", lo cierto es que Gómez también ha contado con algunos trabajos en televisión a lo largo de los años, aunque mucho menos populares. Por supuesto, el más conocido de ellos es su interpretación de Lola en 'La que se avecina', aunque no es la única. Por ello, con motivo de su cumpleaños, repasamos esos papeles, más allá de la serie de Mediaset, que Macarena ha ostentado en la pequeña pantalla a lo largo de los años.

1 'Padre coraje' (2002)

Macarena Gómez como Susi en 'Padre coraje'

En 2002, dos años después de dar el salto a la pequeña pantalla con un pequeño papel, Macarena Gómez pasó a formar parte del elenco de 'Padre coraje', una miniserie de Antena 3 a cargo de Benito Zambrano, en la que la andaluza interpretaba a una yonki, Susana Aguilar "la Susi". La producción, ambientada en 1995 y de tan solo tres episodios, estaba basada en hechos reales y contaba la historia de un asesinato cometido en una gasolinera en Jerez de la Frontera y los esfuerzos que realizó la familia de la víctima para encontrar a los culpables y que se haga justicia.

Por entonces, Macarena tuvo la oportunidad de trabajar con intérpretes como Juan Diego, que tres años después pasaba a formar parte del reparto principal de 'Los hombres de Paco', con uno de sus papeles televisivos más populares de los últimos años, Don Lorenzo; Félix Gómez, quien acababa de concluir su exitoso paso por 'Al salir de clase', donde interpretó a Jero; o Mariana Cordero, actriz que, años más tarde, compartió serie con Macarena, al incorporarse a 'La que se avecina' en 2009 para dar vida a la madre de Maite (Eva Isanta), Begoña. El primero de ellos, de hecho, ostentaba el papel protagonista al dar vida a Francisco, padre del asesinado, quien se hacía pasar por drogadicto para indagar en los bajos fondos, donde se encontraba el personaje de Macarena, y conseguir el testimonio del asesino de su hijo para llevarlo a juicio.

2 'La vida de Rita' (2003)

Macarena Gómez, con parte del reparto de 'La vida de Rita', encabezado por Verónica Forqué

Al año siguiente de que se emitiera 'Padre coraje', Macarena se sumó al reparto principal de 'La vida de Rita', serie de Televisión Española con Verónica Forqué como una de sus protagonistas, junto a Juan Echanove, Pepón Nieto y María Vázquez. Los cuatro daban vida a Rita, Samuel, Cucho y Berta, cuatro amigos/familiares a cargo de un restaurante, y sus distintas familias. La primera de ellas era una mujer divorciada, romántica, sabia e infantil; mientras que el segundo, el cocinero algo mediocre del local, estaba enamorado de ella. En el caso de Cucho, era el hermano de Samuel, un hombre un poco desastre y agresivo, al contrario Berta, hija de Rita, una mujer curiosa dispuesta a probarlo todo. En dichas relaciones amistosas y familiares, se encontraba el personaje de Macarena, Lorena, hija adoptiva de Rita, una joven con discapacidad auditiva, algo tartamuda y con dificultades de aprendizaje, además de un gran carácter.

A dicho personaje se sumaban otros del entorno del cuarteto, como Fernando (Agustín González), padre de Samuel y Cucho, actor de profesión y un mal ejemplo para cualquiera, o Rosarito (Sandra Blázquez), la hija de Cucho que irrumpe por sorpresa en su vida y que lo quiere a pesar de su rechazo y su agresividad. Aunque su estreno se dio en La 1 de Televisión Española con un 23,7% de cuota de pantalla y 4.183.000 espectadores, su progresivo y llamativo descenso acabó empujando a la cadena a retirarla antes de que se emitieran sus trece episodios, apenas un mes después de su estreno, cuando solo se habían emitido cinco. No obstante, su reposición en el verano de 2003, por entonces en La 2, sí que incluyó la serie al completo, que actualmente se encuentra totalmente desaparecida de cualquier catálogo online de Televisión Española, al contrario que otras muchas producciones de la entidad pública, lo que ha sido motivo de queja de aquellos que, en su momento, se sintieron encantados con la ficción y sus personajes.

3 'Divinos' (2006)

Macarena Gómez como Pochi en 'Divinos'

En 2006, se pudo ver a Macarena Gómez en Antena 3, como parte de 'Divinos', una serie protagonizada por Santi Millán y Paula Vázquez, que estaba ambientada en la redacción de una revista del corazón. El primero era el encargado de dar vida a Álex, un exalcohólico que quiere rehacer su vida y recuperar el afecto de su hija, para lo que acaba ejerciendo una profesión que siempre ha odiado, la de paparazzi; mientras que la segunda interpretaba a su exmujer, Victoria, una persona triunfadora y segura de sí misma, además de manipuladora y ambiciosa.

En medio de las idas y venidas de la pareja, en la redacción podíamos encontrar a Pochi, una de las redactoras, a la que daba vida la andaluza y que soñaba con ser famosa. Un personaje que trabajaba para Manu, dueño de la agencia, interpretado por Jordi Sánchez, actor con quien Gómez volvió a coincidir un año más tarde, cuando ambos se incorporaron a 'La que se avecina' para dar vida a dos de sus diversos protagonistas: Antonio Recio y Lola. Además, con ellos también trabajó Silvia Abril, en el papel de Ángela, la coordinadora de la agencia, quien años después se sumó al reparto de la ficción de Mediaset para dar vida a Violeta, la hermana de Antonio. A pesar de estar dirigida por Mario Montero, guionista y director de la exitosa 'Siete vidas', la serie por desgracia no tuvo una gran acogida, por lo que la cadena acabó cancelándola tras la emisión de cuatro episodios, después de su debut a comienzos de julio de 2006.

4 'La que se avecina' (2007)

Macarena Gómez y Antonio Pagudo como Lola y Javi en 'La que se avecina'

Sin duda, 'La que se avecina' es la serie que más ha dado a conocer a Macarena Gómez al público, y con razón: la andaluza se sumó a ella en sus inicios, como parte del reparto principal, en 2007, y aún continúa dando vida a Lola doce temporadas más tarde. Eso, unido al éxito que ha cosechado la comedia a lo largo de los años, ha sido fundamental para que Gómez sea un rostro más que familiar para los espectadores de la pequeña pantalla. La actriz ha dado vida a la mujer de Javi (Antonio Pagudo) desde el comienzo de la producción, con las subidas y bajadas de la relación, además de sus ausencias en ciertos momentos, hasta que, en enero de 2019, su compañero de aventuras en la serie decidió abandonarla para embarcarse en otros proyectos.

Dicha marcha se hizo efectiva en diciembre de ese mismo año, con la emisión del episodio final de la undécima temporada, en el que el actor intervenía por última vez. La duodécima temporada arrancaba así con la ausencia de Javi envuelta en misterio, hasta que Lola y el resto de la familia descubrían que faltaban todas sus cosas y Javi le enviaba un mensaje a su mujer en el que confesaba haberse marchado con Martina (María Hervás). "Yo siempre lo he querido mucho, no solo por haber hecho de mi marido, además hemos nacido el mismo día y nos llevamos muy bien. Se le echa de menos porque para mí siempre ha sido un cómplice, pero al no estar Antonio, me ponen secuencias con otras personas, gente con la que no había actuado nunca. Siempre es enriquecedor actuar con gente nueva, aprender de gente nueva", declaró Gómez, sobre la marcha de su compañero, en una entrevista para FormulaTV. Una ausencia que, sin embargo, ha abierto nuevos horizontes para el personaje de Macarena, de cara a futuras temporadas en la serie, en la que todo apunta a que la andaluza seguirá interpretando a su conocido personaje a pesar del cambio de localización de los vecinos de cara a la décimo tercera temporada.

5 'Dorien' (2017)

Macarena Gómez junto a Dani Muriel, como Marta y Marcos, en 'Dorien'

A finales de octubre de 2017, Playz lanzó una nueva serie en la que Macarena Gómez formaba parte del reparto principal, junto a Carolina Bang, Daniel Muriel y Dafne Fernández, llamada 'Dorien'. Con cinco episodios de veinte minutos cada uno, el thriller psicológico contaba, rozando el género de terror, la historia de una joven fotógrafa (Bang), cuyo nombre pone el título a la serie, estrella de las redes sociales, y de un periodista, Marcos (Dani Muriel), cuya tarea es escribir un reportaje sobre ella. La protagonista triunfa retratando a celebridades, mientras lidia con su obsesión con no envejecer. En medio de esa trama inicial, encontramos al personaje de Marta, interpretada por Gómez, una youtuber que trabaja desde casa y guarda un gran secreto, incluso a su pareja, Marcos, que se va mostrando poco a poco a lo largo de la producción.

De hecho, ambos protagonistas están sumergidos en una crisis de pareja, a la que se suma una crisis de los cuarenta que golpea a Marcos al verse sin escribir sus grandes reportajes soñados, para acabar redactando artículos sobre tendencias en una redacción llena de jóvenes millenials. Conocer a Dorien será para él un soplo de aire fresco, hasta que eso lo coloca en la pista de una serie de misteriosas muertes de gente joven que, misteriosamente, envejece de golpe y muere, en lo que es una producción inspirada en la famosa novela "El retrato de Dorian Gray". Es uno de los primeros proyectos de ficción de Playz, que contó con su propio universo transmedia, incluida la cuenta de Instagram de la protagonista, al igual que el canal de vídeos del personaje que interpretaba Macarena, bibliotecaria y amante de la literatura gótica.

6 '30 Monedas' (2020)

Macarena Gómez da vida a Merche en '30 Monedas'

Uno de los últimos trabajos en televisión de Macarena Gómez hasta la fecha, se lanzó en HBO a finales de 2020, '30 monedas', serie de misterio y terror dirigida por Álex de la Iglesia. La producción contaba la historia del padre Vergara (Eduard Fernández), exorcista de profesión, además de boxeador y expresidiario, que vive en Pedraza, un pueblo de Segovia, donde trata de dejar su pasado atrás para iniciar una nueva vida. A pesar de la tranquilidad del lugar, pronto comienzan a ocurrir fenómenos paranormales, dando pie a una lucha en la que Vergara contará con la ayuda del Paco (Miguel Ángel Silvestre), el alcalde, y Elena (Megan Montaner), la veterinaria del pueblo. Juntos, tratarán de resolver el misterio que gira en torno a una moneda en manos del padre, que podría formar parte de las treinta que Judas recibió por traicionar a Jesús, y que los conducen al centro de una conspiración global en la que está involucrada la Santa Sede.

En cuanto al personaje de Macarena, la actriz daba vida a Mercedes Gandía, mujer del alcalde, "un personaje muy rico que tiene muchísimos registros", tal y como explicaba la propia actriz, encantada con su personaje. "Soy la alcaldesa en la sombra, la mujer del alcalde, muy dominante con él, pero que lo ama profundamente", relataba Gómez, que definía a Merche como una mujer "dominante, mandona, de buenos sentimientos", pero con el defecto de que "se considera perfecta, algo que no es verdad, porque la perfección no existe". Un personaje que forma parte de una ficción que ha recibido hasta siete nominaciones en los Premios Feroz 2021, que se entregan el 2 de marzo, entre los que figura el Mejor actriz de reparto de una serie tanto para la propia Macarena como para su compañera Carmen Machi, al igual que optan a obtener galardones a Mejor serie dramática o Mejor actriz protagonista para Montaner.

BONUS Apariciones episódicas

Macarena Gómez en 'El hombre de tu vida' y en 'Sé quién eres'

Más allá de las series anteriormente mencionadas, Macarena ha tenido ocasión de trabajar, aunque más brevemente, en otras ficciones, comenzando por 'Raquel busca su sitio', que supuso su debut televisivo en el año 2000, con un pequeño papel en la ficción de Televisión Española. Dos años más tarde, Gómez trabajó en un episodio de 'Hospital Central', donde dio vida a Adela, una joven que llegaba al centro médico después de haber sufrido una violación a manos de un hombre que, casualmente, también estaba ingresado por las lesiones que ella misma le había causado al tratar de defenderse.

Ya en 2005, Macarena trabajó esporádicamente en 'Al filo de la ley', ficción de Televisión Española en la que la andaluza daba vida a Gemma, una exdrogadicta cuyo objetivo era demostrar que estaba completamente rehabilitada para que le permitieran ejercer como madre. Años después, en 2016 y 2017, se pudo ver a Macarena, de forma breve, en 'El hombre de tu vida' y 'Sé quién eres'. Mientras que en la primera daba a Ana María, el primer ligue de Hugo (José Mota), uno de los protagonistas, en la ficción de Telecinco, Macarena interpretaba a Natalia, mujer de Ezequiel Cortés (Josep Julien), durante un episodio en el que su personaje, preocupado por la ausencia de su marido, parecía ocultar más de lo que podía aparentar.