Por Laura Franco Betancurt |

El pasado 28 de julio, la presentadora Sonsoles Ónega despedía la primera temporada de su programa de las tardes 'Y ahora, Sonsoles', tras su repentina salida de Telecinco hace ya un año. "Hasta aquí hemos llegado. Este 28 de julio cerramos temporada, pero no cerramos por vacaciones", se despedía la presentadora, refiriéndose a la edición de verano que será presentada por Rebeca Haro.

El equipo de 'Y ahora Sonsoles'

"Ha sido apasionante para todo este equipo acompañarles en las tardes de Antena 3., ustedes nos han hecho muy felices", finalizaba Ónega. Lo que es cierto, es que la primera temporadacon un 11'5%, frente al debilitamiento de Telecinco en la misma franja horaria. Ahora, habrá que esperar para conocercon su sonado 'TardeAR', tras echar el cierre a ' El programa de Ana Rosa '.

Será el lunes 31 de julio cuando Haro tomará el relevo de Ónega, después de aparecer por primera vez ante las cámaras del programa el mes pasado. La presentadora suma así un nuevo proyecto profesional tras darse a conocer como reportera deportiva en Radio Marca, 'Tiki Taka' (Cuatro) o la sección de deportes de los 'Informativos de Telecinco'. También ha participado como invitada en el conocido show de David Broncano, 'La resistencia' y en varios proyectos del canal Vamos de Movistar Plus+.

Un lío con el nombre

"El lunes, el programa se queda en las mejores manos", declaraba Ónega en su último programa antes de sus vacaciones, confundiendo un tanto con el cambio de nombre. Y es que la presentadora parecía decir que pasaría de 'Y ahora, Sonsoles' a 'Ya es verano', mientras el hashtag en redes era "#YASverano", lo que no dejaba muy claro cuál sería el título del espacio en época estival. No obstante, todo apunta a que no se trataría de la primera opción, teniendo en cuenta que 'Ya es verano' era el nombre del formato de Unicorn Content que Telecinco emitió el verano pasado como sustituto de 'Viva la vida', sino que sería una abreviatura de 'Y ahora, Sonsoles', junto con la palabra "verano".