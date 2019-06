Pablo Motos hace pasar un momento embarazoso a Aitana en 'El hormiguero' con su pregunta de las pezoneras

Pablo Motos recibió en 'El hormiguero' el jueves 13 de junio como invitada a Aitana Ocaña, que se encuentra en plena promoción de su primer álbum de estudio: "Spoiler". Durante la visita, la cantante habló del proceso creativo del disco o de cómo convive con la fama después de que se diera a conocer en la novena edición de 'Operación triunfo' y de triunfar con singles como "Lo malo", "Teléfono"o "Vas a quedarte".

Pablo Motos y Aitana en 'El hormiguero'

En la entrevista también hubo espacio para preguntas más comprometidas, como cuando Pablo Motos quiso saber qué le había pasado a Aitana al comprar unas pezoneras. La extriunfita no tardó en sonrojarse: "No sé por qué expliqué esto, me da mucha vergüenza", para después relatar con total naturalidad la situación por la que tuvo que pasar hace unos meses.

"Cuando no tengo tiempo me pido un Glovo y me traen cosas a casa. Una de ellas fueron unas pezoneras, porque a veces voy sin sujetador y en ese momento las quería", relató la cantante, que fue reconocida fácilmente por el repartidor. Este le soltó "Aquí tiene sus pezoneras... ¡Aitana!", lo que hizo pasar un momento de sonroje a extriunfita. La invitada matizó a continuación que es "algo normal" y que es un producto que usa muy a menudo.

El por qué de "Spoiler"

A raíz del título del álbum, Pablo Motos le preguntó si se debía a que le habían destripado muchas series, a lo que la cantante respondió que "muchas". "Por ejemplo, yo no veo Juego de Tronos, pero sé que a la gente les jodía bastante los spoilers cada lunes", decía. Explicó entonces el verdadero motivo del nombre: "Un spoiler es algo que no puedes desvelar porque estás mostrando algo de ti y por eso lo hemos llamado así".