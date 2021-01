Alan Cumming ('The Good Wife') ficha por 'Prodigal Son' en su segunda temporada

'Prodigal Son' está tirando la casa por la ventana en su segunda temporada. Si hace unas semanas supimos que Catherine Zeta-Jones había fichado por la serie, ahora es Alan Cumming, al que muchos recordarán por su papel de Eli Gold en 'The Good Wife', el que se incorporará al reparto del drama procedimental de FOX con un papel recurrente.

Alan Cumming

Según informa Deadline, Cumming aparecerá en al menos dos episodios en el papel de un agente de la Europol fanfarrón llamado Simon Hoxley, que además es uno de los criminólogos más famosos del mundo conocido como The Mind Sleuth, que se traduciría algo así como el Detective de la Mente. Howley se desplazará a Nueva York para investigar el asesinato de Nicholas Endicott, cuyo cuerpo ha sido encontrado en Estonia, y enseguida pondrá a Malcom en su punto de mira.

Recientemente hemos podido ver al escocés en televisión junto a Rosario Dawson en 'Briarpatch' de USA Network y anteriormente protagonizó el procedimental 'Instinct' de CBS, que se mantuvo en antena tan sólo dos temporadas. Por otro lado, sus créditos cinematográficos incluyen títulos tan variados como "Emma", "La batalla de sexos", "Any Day Now", "Círculo de amigos", "Golden Eye" y "Eyes Wide Shut".

Una investigación muy abierta

Tras el regreso de 'Prodigal Son' a principios de este mes, los co-creadores de la serie Chris Fedak y Sam Sklaver advirtieron en una entrevista que se avecinaban problemas importantes para Malcom Bright, su protagonista. "Si no hay cuerpo, la policía no puede hacer nada. Pero si se encuentra ni que sea un fémur o un dedo meñique, se puede empezar a investigar ", bromeó Sklaver. "Y os digo que, en el caso de Nicholas Endicott, encuentra todo el cuerpo. Así que no sé será un caso que se resuelva rápido sólo porque se apareció en Estonia ".