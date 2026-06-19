Por Fidel Conejero |

La etapa de 'El Rosco' en 'Pasapalabra' ya forma parte de la historia. Después de la emisión de la última entrega de la prueba en el concurso de Antena 3, Atresmedia ha dado cumplimiento a la sentencia judicial, conocida el pasado 21 de mayo, que le obliga a informar públicamente sobre el conflicto por los derechos de explotación de una de las mecánicas más reconocibles del formato.

El grupo audiovisual difundió este jueves el contenido del fallo en sus espacios informativos, entre ellos 'Antena 3 noticias 2', donde la comunicación se emitió en la parte final del programa. La lectura de la sentencia llegó además acompañada del anuncio de la nueva prueba que ocupará el lugar de 'El Rosco' a partir de este viernes 19 de junio.

La pieza informativa se produjo casi una hora después de que los espectadores asistieran a la despedida definitiva de una de las señas de identidad de 'Pasapalabra', obligada por la resolución judicial que pone fin, al menos por ahora, a una larga disputa sobre los derechos de la prueba.

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Atresmedia emite la sentencia sobre 'El Rosco' y anuncia la nueva prueba de 'Pasapalabra'

Este viernes, estreno de la nueva prueba de 'Pasapalabra'

La emisión de este comunicado supone un nuevo episodio en el conflicto judicial que durante años ha rodeado a 'Pasapalabra' y a los derechos de 'El Rosco'. La disputa ha enfrentado a distintas empresas vinculadas al formato y ha pasado por diferentes instancias judiciales hasta desembocar en una resolución definitiva que obliga a Antena 3 a prescindir de la prueba.

Además de retirar la prueba de sus emisiones, Antena 3 también ha eliminado las referencias a 'El Rosco' de los contenidos relacionados con 'Pasapalabra' disponibles tanto en su página web como en Atresplayer, donde ya no aparecen menciones a la histórica mecánica que durante años ha servido como desenlace del concurso.

La decisión afecta directamente al tramo final del concurso presentado por Roberto Leal, que a partir de ahora deberá cerrar sus entregas con una mecánica completamente diferente. Precisamente, Atresmedia aprovechó la emisión del comunicado para anunciar a los espectadores la llegada de la nueva prueba, cuyo estreno tendrá lugar este viernes a partir de las 20:00h.

Con ello, 'Pasapalabra' abre una nueva etapa sin uno de los elementos que más han contribuido a su popularidad desde su llegada a la televisión española. Aunque el formato ya ha afrontado otros cambios a lo largo de su trayectoria, la desaparición de 'El Rosco' supone una de las modificaciones más significativas de su historia reciente y el desenlace de un litigio que ha acompañado al concurso durante buena parte de los últimos años.