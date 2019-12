Alba Carrillo, sobre Miguel Frigenti en 'GH VIP': "Es un cerdo, un cometripas y un muerto de hambre"

'GH VIP: El debate' emitido el pasado domingo 15 de diciembre fue de todo menos tranquilo y es que fueron varias las disputas que pudimos vivir en directo en el espacio moderado por Jordi González. Una de las más duras la protagonizaron Alba Carrillo y Miguel Frigenti, que no dudaron en profesarse una larga lista de descalificativos llegando incluso al terreno más personal e íntimo. Una situación que más allá de estallar en directo se ha prolongado unos días más y es que lo que sucedió entre ambos sigue siendo tema de conversación en la casa más conocida de la pequeña pantalla.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti, en 'GH VIP 7'

Todo empezó cuando Frigenti le preguntó a Carrillo si cree que merece ganar 'GH VIP' después de haber amenazado con abandonar varias veces, tras descalificar a la productora y después de estar "medio concurso en la cama". Carrillo se defendió y no dudó en confesar que el motivo por el que había estado "ausente" parte del concurso era un problema psicológico que había sufrido: "He estado verdaderamente triste. Lo sabe la psiquiatra (...) me joroba porque han pasado aquí cosas que yo no puedo explicar (...) pero he tenido depresión dentro de la casa", unas palabras que no pasaron inadvertidas para nadie.

Las descalificaciones de Alba Carrillo

Pero la cosa no quedó ahí y es que la finalista del reality se desahogó con sus compañeras horas después y no dudó en soltar todo lo que pensaba sobre el colaborador de 'GH VIP 7': "No entiendo cómo dejan que se excedan en las cosas. "Qué golfo es. Qué cerdo. Que me dejen prepararlo que se va a cagar. Este no sabe. Se cree que está jugando a Lego. Muerto de hambre. Si te digo lo que pienso de ti... Cometripas", afirmó tajante la modelo. La concursante insistía que Miguel era un mentiroso y que no tenía el título de periodista: "¿Pero a ti qué te han dado? Menos el título de periodista que no lo tienes. No lo tienes. A partir de ahí hablamos de todas tus mentiras", algo que el propio Frigenti ya ha desmentido al subir una imagen de su título en las redes sociales.

Completamente indignada

Pero la cosa no quedó ahí y es que Carrilo también sacó información de la vida personal de su compañero de 'Ya es mediodia': "Que le cambió a Miguel Ángel los días porque tiene que llevar a las cobayas al veterinario. Pues imagínate si tuvieras que ir a juicios por tu hijo. Si lo pasas tan mal con las cobayas... Este se va a cagar cuando salga", continuaba la finalista de 'GH VIP 7' realmente molesta por las palabras de Frigenti. Todos estos comentarios lo pudieron ver los espectadores del 24 horas esa noche, pero también fueron emitidos el 18 de diciembre en el 'GH VIP 7: Última hora'.