Mila Ximénez, agobiada por su imagen en 'GH VIP 7': "Tengo pavor a salir a la calle"

La noche del martes 5 de noviembre, 'GH VIP 7' celebró una nueva gala en la que los concursantes nominados se enfrentaban a una salvación doble entre Alba Carrillo, Adara Molinero, el Maestro Joao y Gianmarco Onestini. Antes de conocer la decisión de la audiencia, no obstante, se mostraron imágenes de los concursantes en las horas previas, entre las que se encontraba Mila Ximénez, quien se mostraba preocupada por su imagen en el concurso.

Mila Ximénez se sincera en el confesionario de 'GH VIP 7'

"Tengo pavor a salir a la calle", reconoció la concursante, en compañía de Antonio David Flores. "Estoy como si las cosas no estuvieran bien", declaró Ximénez, antes de apuntar a que el cansancio se notaba, tanto a nivel físico como psicológico, aspectos en los que estaba "al límite". "Tengo la sensación de ser el culpable de todo esto", opinó Antonio David, dado que su salvación por parte de Mila desató un enfrentamiento entre ella y Carrillo que había sentado muy mal a Ximénez.

"Tengo la sensación de que no pinto nada aquí", declaró la concursante, ya a solas en el confesionario, antes de confesar que estaba "un poco agobiada". "Entiendo que algo no estoy haciendo bien", admitió Ximénez, quien apuntó a que su estancia en el concurso estaba siendo "muy complicada". La concursante se mostró dubitativa tras dejar a Alba y Joao en la palestra y salvar a Antonio David, algo en lo que había estado pensando desde que Carrillo reaccionó muy mal a su nominación. "No me reconozco, pienso que soy una estafa. Creo que me he metido en algo que no controlo y no sé qué hacer", admitió la concursante, abatida.

Una semana "muy jodida"

Uno de los motivos de las dudas de Mila, vino de la salvación de Antonio David en lugar de Alba Carrillo, algo que ella no dudó en reprocharle durante la gala del domingo. "Vaya amistad, que luego dicen que son mis amigos", lanzó Carrillo. "Va a ser una semana muy jodida y creo que ha sido totalmente injusta. No puede pegar hostias en el lado equivocado porque no se lo voy a consentir", criticó por su parte Mila, tras la discusión con su compañera. "Voy a jugar menos con el corazón y más con la cabeza. Soy súper fiel a lo mío y veo que no estoy recibiendo lo mismo que doy", admitió por su parte Alba, en el confesionario, antes de prometer que, de quedarse en la casa, iba "a mover las nominaciones de arriba abajo".