Por Redacción |

El discurso de Alba Carrillo en 'D Corazón' sobre la situación en la que se encuentran algunos españoles que tributan en países como Catar, ahora atrapados en Oriente Medio por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, sigue trayendo cola. Días después de expresar que no se debería repatriar a gente como Ana Boyer o Fernando Verdasco, Carrillo ha ampliado su opinión a través de redes sociales.

"Quiero explayarme un poco con mi video que se ha hecho tan viral sobre lo de Ana Boyer y Fernando Verdasco. No me refiero a los españoles que se han ido a trabajar a Catar o a ningún otro sitio porque tienen que trabajar y salir adelante. Sino a aquellos que han ido a otros países para evitar pagar impuestos en este nuestro. Hay gente que me ha dicho que es deshumanización", empezaba Alba Carrillo.

Alba Carrillo habla de los españoles que no tributan en España

"Deshumanización es no pagar los impuestos en tu país. (...) Es lo mismo de valioso un niño de Ana Boyer o mío que de María la de Cuenca, que Felipe el de Gijón o de Marta la de Alicante. Los niños, los ancianos, la salud, no pueden estar en manos solamente de los que tienen dinero y tienen recursos. Para eso tenemos un estado solidario con una seguridad social y eso se paga tributando aquí en España. Eso es ser español, eso es orgullo español", decía de forma contundente la modelo y colaboradora de televisión.

Ana Boyer ganó 'Bake Off: dulces y famosos' en la edición en la que también participó Alba Carrillo

Carmen Lomana y su aportación a la polémica

"Y sobre todo las grandes fortunas, así los ciudadanos de a pie tenemos que pagar en comparación a lo que ganamos muchísimo porque, a Ibiza, a Marbella... Disfrutan de un montón de cosas que pagamos los demás. Tienen el mismo derecho ellos y sus hijos que los míos y que los de los demás, de todos los españoles. Eso es humanidad", zanjaba Alba Carrillo, siendo muy crítica de nuevo con estas persona que no tributan en España.

Hasta Carmen Lomana ha aportado su granito a este debate, compartiendo su opinión en 'Las mañanas KISS'. "Le doy la razón como concepto, pues a mí me parecen mal los españoles que no tributan en España, pero en este caso está por encima protegerlos", comentaba Lomana. Entonces, le preguntaban qué cosas reconoce en ella de su propia personalidad y Carmen Lomana era muy clara: "Que es muy bocachancla".